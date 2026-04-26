Ataques israelíes en Líbano dejan al menos 14 fallecidos

Un departamento destruido en el sur de Beirut, Líbano. Foto: Marwan Naamani / Europa Press.

Al menos 14 personas murieron tras ataques israelíes en el sur de Líbano, según el balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad libanés. Desde el 2 de marzo se han contabilizado 2.509 muertos y 7.755 heridos.

“Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano han resultado hoy, 26 de abril, en la muerte de 14 personas, incluidos dos menores y dos mujeres, y 37 heridos, incluidas tres mujeres”, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad.

Los ataques ocurrieron al sur, pero también al norte del río Litani, donde las fuerzas armadas de Israel ordenaron la evacuación forzada de siete municipios.

En Kefar Tebnit fue alcanzada una cafetería y en Zautar el Charkiyé un bombardeo de la aviación israelí destruyó dos lugares de culto musulmanes. Incluso, antes de la orden de evacuación forzosa Israel había bombardeado la zona con ataques como el de un dron que causó varias víctimas mortales en dicho territorio.

La evacuación forzosa provocó la huida de cientos de personas y enormes retenciones en las carreteras que comunican la zona con la ciudad de Sidón.

Otras zonas del sur del Líbano también sufrieron bombardeos, como Burj Qalauiyé, donde tres rescatistas resultaron con heridas leves. También hubo ataques en Safad el Batij, Frun, Deir Antar, Tulín, Nabatiyé el Fauqa.