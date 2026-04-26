Perú detiene a ocho militares por presunta masacre de civiles en Ayacucho

La Policía Nacional del Perú informó este domingo la detención de ocho miembros de las Fuerzas Armadas en el marco de la investigación por la muerte de cinco civiles en la localidad de Colcabamba, en el departamento de Ayacucho, un hecho que ha generado conmoción y cuestionamientos a la versión inicial entregada por las autoridades castrenses.

Según detalló la institución policial, “el personal militar interviniente se encuentra sujeto a las acciones correspondientes dentro del proceso de investigación, al igual que el armamento incautado en la zona”, en referencia a las diligencias que buscan esclarecer lo ocurrido en el centro-sur del país.

En un primer momento, las Fuerzas Armadas señalaron que el hecho correspondía a un enfrentamiento con presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas.

Sin embargo, los antecedentes recopilados en la investigación preliminar contradicen esa versión, apuntando a un ataque directo contra civiles desarmados.

De acuerdo con las indagatorias, los efectivos habrían incurrido en un uso excesivo de la fuerza al abrir fuego de manera unidireccional contra una camioneta en la que se trasladaban las víctimas.

Peritajes iniciales no han encontrado armas ni sustancias ilegales en el vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que no existió enfrentamiento.

Testigos del hecho han respaldado esta línea investigativa, asegurando que los ocupantes del vehículo no portaban armamento cuando los militares comenzaron a disparar.

El ataque dejó un saldo de cinco personas fallecidas y dos heridos de gravedad, identificados como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, quienes fueron trasladados hasta el hospital de Pampas, donde permanecen bajo atención médica.

El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad local, donde residentes han salido a las calles para manifestarse y exigir justicia, rechazando la versión inicial de las autoridades militares y demandando sanciones para los responsables.