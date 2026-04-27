SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    La gira que el monarca británico realizará junto a su esposa la reina Camila comenzará este lunes y se extenderá hasta el jueves en honor al 250 aniversario de la independencia estadounidense.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    La reina Camila, el rey Carlos III, el Presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump. Foto: @RoyalFamily

    El rey Carlos III viaja a Estados Unidos este lunes para realizar el viaje más importante de su reinado hasta la fecha, con la misión de apuntalar el futuro de la “relación especial” entre los dos aliados, que la guerra con Irán ha llevado a su punto más bajo en 70 años y que incluso ha generado tensión por la soberanía de las Malvinas.

    La gira que el monarca realizará junto a su esposa la reina Camila comenzará este lunes y se extenderá hasta el jueves en honor al 250 aniversario de la independencia estadounidense del dominio británico, cuando las entonces 13 colonias americanas decidieron separarse del rey Jorge III, tatarabuelo en cuarto grado de Carlos III.

    El Presidente Donald Trump calificó la visita como una “ocasión trascendental”. “Espero con interés pasar tiempo con el Rey, a quien respeto enormemente”, añadió.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X

    Según explicó la agencia Reuters, para Carlos III, “será un momento para reflexionar sobre cómo Reino Unido y Estados Unidos se han unido desde entonces para forjar algunos de los lazos de seguridad, militares y económicos más estrechos del mundo, mientras que para el presidente estadounidense será otra oportunidad para satisfacer su admiración por la realeza británica”.

    Sin embargo, esto se produce además en un contexto de las peores relaciones entre ambos países desde la crisis de Suez en 1956, con repetidas críticas de Trump al primer ministro británico Keir Starmer por su negativa a unirse al ataque contra Irán y comentarios despectivos sobre las capacidades militares de Reino Unido.

    A ello se suma la filtración de unos memos del Pentágono que sugerían que la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas (Falklands para los británicos) podría ser objeto de revisión, debido a la falta de apoyo en la guerra contra Irán.

    Foto: Rey Carlos III.

    Cuando la BBC preguntó a Trump si la visita del rey podría ayudar a reparar la relación, respondió: “Absolutamente, la respuesta es sí”. El viernes, el mandatario republicano señaló que también hablaría con el monarca de la guerra en Irán.

    Nigel Sheinwald, embajador británico en Washington entre 2007 y 2012, afirmó que la visita no podía, ni estaba diseñada para, sanar ninguna aspereza actual entre los gobiernos, pero que demostraría vínculos mucho más profundos que los de cualquier individuo.

    “Más que cualquier otra visita, esta trata sobre el largo plazo. Se trata de los fundamentos de la relación entre nuestros pueblos, nuestros países”, declaró Sheinwald a Reuters. “No se trata de lo que está pasando hoy”, añadió.

    En cierto modo, indicó la agencia, el viaje de Carlos III recuerda al que realizó su madre, la reina Isabel II, en 1957, un año después de que la crisis de Suez provocara una gran conmoción en Medio Oriente, cuando las tropas británicas, francesas e israelíes se vieron obligadas a poner fin a la invasión de Egipto tras la presión de Estados Unidos.

    Donald Trump e Isabel II.

    La visita de la monarca logró ganarse el favor del presidente estadounidense Dwight Eisenhower y suavizar las relaciones entre los aliados. “El respeto que sentimos por Gran Bretaña se ve reflejado en el cariño que le tenemos a la familia real, que nos ha honrado tanto con esta visita a nuestras costas”, dijo Eisenhower.

    En Reino Unido, algunos políticos y comentaristas han afirmado que el viaje debería haberse cancelado dadas las recientes declaraciones de Trump. También existe, sostuvo Reuters, el temor de que el impredecible presidente estadounidense aproveche la ocasión para lanzar nuevas críticas y, potencialmente, avergonzar al rey.

    Sheinwald y el actual embajador de Estados Unidos en Londres, Warren Stephens, han dicho que eso sería perjudicial. Los asesores reales afirman en privado que Trump, quien llama al rey un “gran hombre”, se comportó de manera impecable durante sus dos visitas de Estado sin precedentes a Gran Bretaña en 2019 y el año pasado.

    “Es un gran monárquico”, declaró a Reuters el biógrafo real Robert Hardman.

    “Tiene una mentalidad respecto al gobierno británico, pero la monarquía británica es un elemento completamente aparte, y es un gran admirador de ella. Adoraba a la difunta reina y era un gran admirador del rey. Para él, este es un momento muy importante”, añadió.

    Carlos III, dará comienzo a su viaje con un té privado con Trump. El mandatario estadounidense, junto con la primera dama Melania Trump, ofrecerá una cena de gala al rey y la reina en la Casa Blanca el 28 de abril, día en que el monarca se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso. Además de Washington, la agenda de la pareja real incluye paradas en la ciudad de Nueva York y Virginia, donde asistirán a la celebración del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

    El Palacio de Buckingham dijo que no se reunirá con ningún sobreviviente de Jeffrey Epstein. El hermano de Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor, fue arrestado en febrero bajo sospecha de filtrar documentos gubernamentales al fallecido delincuente sexual estadounidense.

    Garantías para la seguridad del monarca

    La visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos seguirá adelante según lo previsto, pese al impacto generado por el tiroteo ocurrido el sábado en Washington durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca en la que estaba presente el mandatario republicano.

    La cita la confirmó el Palacio real tras una jornada de consultas con autoridades estadounidenses. “El presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump recibirán a su majestad el rey Carlos III de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a su majestad la reina Camila en Washington, para una visita de Estado que tendrá lugar del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026. Esta ocasión marca la primera visita de Estado oficial del segundo mandato de la Administración Trump”, se lee en un comunicado en la página oficial de la Casa Blanca.

    El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que existen garantías suficientes para la seguridad del monarca durante su estancia.

    Desde Londres, el Palacio de Buckingham indicó que la decisión de mantener la visita se tomó tras “conversaciones a ambos lados del Atlántico” y siguiendo recomendaciones del Gobierno británico.

    Más sobre:Reino UnidoCarlos IIIEstados UnidosDonald TrumpvisitaindependenciaWashingtonLondresTiroteoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Mideso prepara ingreso de proyecto de ley que buscará restringir el acceso de menores de edad a redes sociales

    Lo más leído

    1.
    China critica las “ilegales y unilaterales” sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán

    China critica las “ilegales y unilaterales” sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán

    2.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    3.
    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025
    Chile

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual
    Negocios

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Petróleo vuelve a subir al desmoronarse expectativas por un acuerdo de EE.UU. con Irán y normalización en Ormuz

    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos
    Tendencias

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos

    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA

    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario
    El Deportivo

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario

    “El alcohol le pasa factura”: exfigura del Manchester City es captado borracho y durmiendo en un bar

    Selknam se impone como visita Yacare XV, alcanza tres triunfos al hilo y confirma su remontada en el Súper Rugby Américas

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual
    Cultura y entretención

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington
    Mundo

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    China critica las “ilegales y unilaterales” sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido