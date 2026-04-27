Michael Jackson arrasa en los cines: los números de su filme en Chile y las duras críticas que superó

La película sobre Michael Jackson aterrizó en las salas del mundo, y en sus primeros días en cartelera está registrando números propios de filmes animados y grandes franquicias, no de largometrajes basados en la vida y obra de grandes ídolos musicales.

En apenas cuatro días Michael alcanzó la barrera de los 200 mil espectadores en cines chilenos. Según información a la que accedió Culto, vendió 212.754 entradas, con lo que se convirtió en la mejor apertura de una cinta biográfica de jueves a domingo en nuestro país, tanto en admisiones como en recaudación.

Glen Wilson/Lionsgate

La película protagonizada por Jaafar Jackson desplazó a Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan, que consiguió 156.653 tickets. Y dejó atrás por un estrecho margen a Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (2018). Esta última en su momento reportó 220.665 asistentes, pero esa cifra recogía entre miércoles (día en que tuvo funciones de preestreno) y domingo.

El éxito de Michael en territorio local comenzó en su etapa de preventa y se confirmó en su primer día en la cartelera local, en el que sumó 47 mil boletos.

La convocatoria del trabajo del director Antoine Fuqua y el productor Graham King posee múltiples implicancias. Primero, superó con holgura las expectativas de la industria, que era cautelosa ante su lanzamiento en la pantalla grande, probablemente por las polémicas que han rodeado al músico y por las duras críticas de los especialistas.

Además, acabó con la hegemonía que había establecido Super Mario Galaxy: La película, que sumaba tres semanas en el número uno de la taquilla y ya contabiliza más de un millón de espectadores en nuestro país.

Bruce Talamon/Lionsgate

El éxito de la cinta sobre el Rey del Pop fue mundial. Según el reporte de este domingo, totalizó US$ 217 millones en recaudación global, por sobre los US$ 150 millones que los expertos estimaban en la antesala a su debut.

“Estoy eufórico porque este filme ha unido a la gente, tal como lo hizo Michael con sus actuaciones y su música. Y me cuesta encontrar las palabras para expresar mi gratitud a nuestro extraordinario reparto y equipo, a Antoine (Fuqua) y John (Logan), a nuestros talentosos y fieles socios –Adam Fogelson de Lionsgate y Veronika Kwan Vandenberg de Universal– y a sus brillantes equipos, y sobre todo, al público de todo el mundo que acudió a los cines y revivió la magia de Michael Jackson”, señaló a Deadline el productor inglés Graham King, quien hace ocho años también estuvo detrás del fenómeno alrededor del largometraje sobre Queen.

Aún no está claro si Michael podrá igualar las cifras de ese título –US$ 910,8 millones a nivel mundial–, pero difícilmente podría haber tenido un mejor comienzo.

Cambios en el final y duras críticas

Michael Jackson siempre fue un artista fuera de serie, pero el éxito de su filme no era una garantía. De hecho, su fenómeno comercial se materializa a pesar de varios obstáculos.

Glen Wilson/Lionsgate

Su fecha de estreno original (abril de 2025) se postergó un año debido a que los realizadores descubrieron a última hora que el final de la película transgredía un acuerdo millonario firmado con un denunciante de abuso sexual. ¿Cuál? El que suscribieron el patrimonio del artista y los padres de Jordan Chandler, que contempló US$ 23 millones y el compromiso de que en el futuro nunca sería representado en ningún proyecto comercial (del tipo que sea).

El hallazgo de ese impedimento obligó a que el tercer acto fuera modificado –abordaba las denuncias de inicios de los 90– y se programaran refilmaciones que elevaron el costo total del proyecto. Esas modificaciones dieron como resultado el final que se puede apreciar, que termina con la emancipación de su padre, Joseph Jackson, y con el despliegue de su gira Bad.

El ajuste fue más amplio de lo que parece: la producción cambió su foco, poniendo acento en su vida artística. Según The Hollywood Reporter, Graham King “insistió en que Michael se convirtiera en una historia más inspiradora centrada en la música de Jackson, dejando de lado el escándalo”.

La cinta también se sobrepuso al duro análisis de la crítica, que en general no quedó satisfecha con el ángulo que adopta.

“Es como un montaje de un trailer de 127 minutos que reúne todos los clichés de las películas musicales que puedas imaginar”, disparó The Guardian. “Si no supieras nada de Michael Jackson –si no tuvieras ni idea de su casi insondable talento como artista o de su legado problemático–, la bien ejecutada película biográfica de Antoine Fuqua, Michael, sería una cinta correcta y satisfactoria”, apuntó la revista Time, asegurando que sus intentos por perfilar al artista se quedan cortos.

Más benevolente, Variety opinó: “Esta no es una película sobre el lado oscuro de Michael Jackson. Sin embargo, lo sorprendente de Michael reside lo bien que funciona y en lo fascinante que resulta como un filme biográfico convencional”.

Courtesy of Lionsgate

¿Una secuela?

Aunque los realizadores han sido cuidadosos en sus declaraciones en la previa a su llegada a la cartelera, lo concreto es que Michael termina con una promesa: “His story continues” (su historia continúa).

Varios elementos permiten pensar que la realización de una segunda parte es inminente: los rumores de una versión de cuatro horas que circularon en 2025, el vasto período de la vida que el largometraje no abarca y, probablemente el más importante, el enorme arrastre que está consiguiendo en las salas del mundo.

Según indicó The Hollywood Reporter, ese texto se agregó “hace apenas un mes”, debido a que “los realizadores y los estudios detrás de Michael comenzaron a darse cuenta del éxito que la película podría tener”.

La posibilidad de materializar una secuela dependerá de que todas las partes lleguen a un entendimiento. Ese rompecabezas incluye a Lionsgate y Universal (estudios que se encargan del estreno de la cinta en Estados Unidos y el resto del mundo, respectivamente), el patrimonio de Jackson y los cineastas, en especial el productor Graham King y el director Antoine Fuqua. Y, por supuesto, el retorno del elenco, que con toda seguridad exigirá sueldos más altos.

Hilary Bronwyn Gayle/Lionsgate

“Definitivamente tenemos más historia que contar. Nos hemos preparado para ese momento. Y si el público confirma que quiere más, estamos listos para ofrecérselo cuanto antes”, indicó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Films, durante la alfombra roja.

En una tecla más cautelosa, King expresó que “estamos barajando algunas ideas. Veremos qué sucede muy pronto, pero ahora mismo me preocupa mucho que la gente vea esta película”.

Una ansiedad que seguramente se ha disipado tras un debut que ya pasó a la historia.