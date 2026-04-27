Hubo intervención policial: hinchas del Sevilla de Sánchez y Suazo irrumpen en el complejo para increpar al plantel.

El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez atraviesa un complejo cierre de temporada en la LaLiga. Actualmente se encuentra en zona de descenso. En 33 partidos, suman 34 puntos y son decimoctavos. Solo están por encima de Levante y Real Oviedo.

El cuadro andaluz cayó por 2-1 ante Osasuna. En ese encuentro, Suazo fue titular y actuó como capitán del equipo. El Niño Maravilla, en tanto, fue suplente y no entró.

Para Sánchez, la situación es inédita en su carrera, ya que por primera vez está involucrado en una lucha directa por evitar el descenso.

En el caso del defensor, vivió un escenario similar en 2020, cuando era capitán de Colo Colo durante la temporada en que el club peleó por mantener la categoría en Chile. En ese año, el Cacique terminó jugando un partido por la permanencia, donde se impuso por 1-0 ante Universidad de Concepción.

Los hinchas increpan al plantel

La tensión también se trasladó fuera de la cancha. Durante este domingo, un grupo de hinchas llegó hasta el complejo deportivo del Sevilla para manifestar su molestia por los resultados del equipo. Los fanáticos increparon a los jugadores con cánticos e insultos, lo que obligó la presencia de personal policial.

De acuerdo con reportes de la prensa española, los hinchas reclamaron actitud y compromiso al plantel, tanto en las dependencias del club como a la salida de los futbolistas en sus vehículos.

🔴 La plantilla del #SevillaFC, increpada tras perder en Pamplona



🗣️ Medio centenar de aficionados mostraron su indignación por la entrada del equipo en descenso. Cuatro furgones controlaron la situación.



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El próximo partido del Sevilla será el lunes 4 de mayo, cuando reciba a Real Sociedad en el estadio estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo necesita sumar puntos de forma urgente para salir de la zona de descenso en las últimas fechas de la temporada.

“Duele muchísimo. A pesar de todo, creo que lo hemos dejado todo, estoy con un nudo en la garganta. A nosotros cuando vamos a jugar fuera y tenemos que darle la vuelta al resultado, nos dan tres minutos de descuento y ahora dan nueve. Es una locura, de verdad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución", señaló Suazo tras la caída del fin de semana.

“Entramos y demostramos que era una final para nosotros. Son detalles en los que tenemos que dejarnos la vida. Nos jugamos una final en cada partido, tenemos que dejarnos todo”, añadió.

El zurdo insistió con su mensaje de cara a las cinco últimas jornadas de LaLiga, donde el Sevilla buscará mantener la categoría: “Estoy orgulloso de vestir esta camiseta a pesar de vivir un momento difícil. Cada vez que entre, me dejaré la piel por dejar al equipo donde merece estar. Tenemos que confiar en cada uno de nosotros, tenemos que dejarnos la vida en cada pelota”, cerró.