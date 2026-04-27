“El descenso acecha de verdad”: en España liquidan al Sevilla de Alexis y Suazo tras la nueva derrota contra Osasuna. Foto: @osasuna

El Sevilla perdió este fin de semana una nueva final por mantener la categoría. Esta vez Osasuna fue el rival que el cuadro de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez debió enfrentar y desaprovechó una gran oportunidad para salir de la zona de descenso.

Neal Maupey apareció en el minuto 69′ para adelantar a los nervionenses. Sin embargo, las anotaciones de Raúl García (79′) y Alejandro Catena en los 90+9′ le quitaron a los rojiblancos la opción de sumar.

Tras la caída, la prensa española criticó el actuar del equipo andaluz. Diario de Sevilla, por ejemplo, tituló: “Final cruel para el Sevilla: El descenso acecha de verdad”.

“El Sevilla perdió de la manera más cruel en Pamplona, donde se adelantó con un gol de Maupay y no supo administrar su ventaja. El descenso acecha de verdad porque los rivales siguen ganando y los de Luis García Plaza están en zona de descenso tras los triunfos del Alavés sobre el Mallorca y del Elche ante el Oviedo y después del desastre del pasado jueves ante el Levante en el Ciutat de Valencia”, añadieron más adelante.

Gabriel Suazo en el duelo entre el Osasuna y el Sevilla. Foto: @osasuna

“Maupay adelantó a los sevillistas en una buena jugada de Agoumé y Sow en el tramo final de la segunda parte, pero el rival puso en el campo a su artillería y la salida del ex bético Raúl García de Haro metió al Sevilla en su área. Logró el empate y pese a que Vlachodimos mantuvo al equipo vivo con paradas espectaculares, en la última jugada un centro desde la derecha lo conectó Catena en el 2-1 definitivo”, continuaron.

“El desastre empieza a estar cerca de verdad y el equipo acaba por primera vez la jornada en puestos de descenso”, cerraron.

Por su parte, Estadio Deportivo informó que “no hubo milagro porque Vlachodimos todavía nos lo hace aunque realizó paradas que mantuvieron hasta el final la posibilidad de puntuar”.

“No hubo milagro, porque los aciertos iniciales de García Plaza tornaron en un gestión errática con el marcador en ventaja gracias a un Maupay que sale reforzado al aprovechar su salida del ostracismo, aunque su tanto no sirviera para nada porque las cadenas no resistieron”, añadieron.

En específico sobre Gabriel Suazo, apuntaron que “en su vuelta a la titularidad, el carrilero se cargó demasiado pronto con una amarilla con una entrada completamente innecesaria, si bien no le lastró en demasía a la hora de cerrar su banda. En ataque, previsible y timorato”.

El Desmarque, en tanto, resumió: “El Sevilla volvió a caer derrotado este domingo ante Osasuna (2-1) y el equipo dirigido por Luis García Plaza continúa acercándose, poco a poco, al descenso de categoría. Los hispalenses, como hace días ante el Levante, no fueron capaces de superar al rival para sumar ni un solo punto”.

Sobre Suazo escribieron que “un futbolista de su experiencia no puede recibir una tarjeta amarilla, en una cita como la de este domingo, a los cinco minutos. Oso le ayudó todo lo que pudo y más, tapándole sus momentos de precipitación”.

El próximo partido del Sevilla será contra la Real Sociedad el lunes 4 de mayo a partir de las 15.00 horas de Chile.