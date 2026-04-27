Selknam se impone como visita Yacare XV, alcanza tres triunfos al hilo y confirma su remontada en el Súper Rugby Américas. Foto: Prensa Rugby Chile

Selknam sumó un triunfo clave en el Súper Rugby Américas. La franquicia chilena se impuso por 34-13 a Yacare XV en Asunción. Resultado que le permitió sumar cinco puntos y mantenerse en la zona de clasificación a semifinales del certamen continental.

El encuentro va en la línea del repunte que el equipo dirigido por Jake Mangin ha tenido en las últimas semanas. Lleva tres triunfos consecutivos. En esta ocasión, el conjunto chileno pudo controlar el desarrollo del juego durante la mayor parte del compromiso, evitando los cierres ajustados que han caracterizado otros partidos. La diferencia se marcó en la segunda mitad.

El inicio fue favorable para Selknam. A los 7 minutos, Augusto Bohme logró el primer try, mientras que a los 17’, Domingo Saavedra amplió la diferencia. Ambas conquistas fueron convertidas por Matías Garafulic, estableciendo un 14-0 temprano. El partido, sin embargo, entró luego en un tramo de desorden. Yacaré XV logró descontar a los 25′, cuando Francisco Calello encontró un espacio y apoyó bajo los postes. Antes del descanso, el equipo paraguayo sumó dos penales consecutivos a través de Joaquín Lamas. El primer tiempo se cerró con una distancia mínima de 14-13.

En el segundo tiempo, el equipo chileno encontró un momento clave cuando Alfonso Escobar logró el tercer try, nuevamente convertido por Garafulic. En los minutos finales, Selknam sostuvo el control. Matías Garafulic sumó dos penales adicionales a los 72 y 79 minutos.

El resultado y la distancia tuvo un impacto directo en la tabla. Con la victoria en Paraguay, Selknam alcanzó los 27 puntos tras nueve partidos disputados y se ubica en el cuarto lugar lugar.

La victoria del conjunto nacional le permite mantener presión sobre los rivales directos en la tabla. Equipos como Capibaras XV, así como los líderes Dogos XV y Pampas, continúan en la pelea por los primeros puestos. La diferencia entre el cuarto y el quinto lugar sigue siendo estrecha. Tarucas tiene 23 unidades, solo cuatro menos que Selknam. Ahora el equipo chileno tiene dos partidos seguidos como local. Debe recibir a Peñarol el 3 de mayo y a Dogos XV el 9 de mayo.