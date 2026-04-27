SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    De Niño Maravilla a goleador histórico de la Roja: los 20 años de Alexis Sánchez en la Selección

    El 27 de abril de 2006, en un amistoso ante Nueva Zelanda, jugado en La Calera, un virtuoso adolescente de 17 años debutaba con el seleccionado adulto. El tocopillano, hoy en las postrimerías de su carrera y sufriendo con el Sevilla, se convertiría en una piedra basal de la Generación Dorada.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    De Niño Maravilla a goleador histórico de la Roja: los 20 años de Alexis Sánchez en la Selección. Fotos: Photosport

    Alexis Sánchez no lo pasa bien. Futbolísticamente, atraviesa por las postrimerías de su carrera con el fantasma del descenso acechando peligrosamente. Porque el Sevilla está en la parte baja de la liga española, en una cerrada lucha por la permanencia que también involucra al Elche de Lucas Cepeda y a otros cuadros. Pero hablar del tocopillano es también hablar de la selección chilena. La época gloriosa de la Roja, que parece cada vez más lejana, tuvo al canterano de Cobreloa entre sus pilares fundamentales.

    La asociación entre el futbolista y el Equipo de Todos no es producto del azar. Es porque se cumple una fecha especial. Hace dos décadas que comenzó el camino de Sánchez en la selección nacional absoluta. Se cumplen 20 años del debut del nortino con la Roja adulta. El paso del tiempo haría emerger a una leyenda.

    El día del debut

    El 27 de abril de 2006 sucedió la primera vez de Alexis. Fue en un amistoso ante Nueva Zelanda, disputado en el antiguo estadio Nicolás Chahuán de La Calera. Con Nelson Acosta al mando, se trató del segundo partido de Chile en ese año, luego de la frustración que significó no clasificar al Mundial de Alemania. Era un plantel solo con jugadores locales. Y llegó la oportunidad para un virtuoso adolescente que tuvo una gran irrupción en Calama, un año atrás.

    En el minuto 59 del duelo ante los All Whites, Sánchez, con la 10 en la espalda, ingresa reemplazando a Juan Gonzalo Lorca. Debutó con 17 años, cuatro meses y ocho días. Además de Sánchez, ese día se estrenaron con la Roja jugadores como Miguel Pinto, Waldo Ponce, Dagoberto Currimilla y Mathías Vidangossy. Una paradoja del destino implicaría que el futbolista haya disputado su primer y último partido con el mismo dorsal: el 10. Durante su tránsito con la Selección, su asociación sería con la 7.

    En los 31′ que tuvo en la cancha, mostró algunas cosas de su repertorio de jugadas, asociándose con Jorge Valdivia, que en ese entonces destacaba en el Colo Colo de Claudio Borghi.

    Partidos y goles

    En su octava participación con el Equipo de Todos, convertiría su primer gol. Fue el 7 de septiembre de 2007, a Suiza, en una amistoso jugado en Viena. Ese duelo fue el estreno de Marcelo Bielsa con Chile. El paso de los años y de los partidos levantaría a Alexis Sánchez en uno de los valores más trascendentales de la selección chilena. No es menor ser el jugador con más presencias y con más anotaciones de la historia del combinado nacional.

    Suma 168 partidos con Chile, lo que da casi 14 mil minutos disputados entre duelos oficiales y amistosos clase A. Son 152 como titular y 16 de suplente. Sus encuentros se desglosan de la siguiente manera: 63 de Eliminatorias, 26 por la Copa América, ocho en Mundiales, cinco por la Copa Confederaciones y 66 amistosos.

    En el ítem goles, el tocopillano tiene 51 tantos. Se dividen así: 21 en amistosos, 20 en Clasificatorias, siete en la Copa América, dos en Copas del Mundo y uno en la Copa Confederaciones. Curiosamente, su anotación más icónica y trascendental no está contabilizada en los datos recién manifestados, porque fue en una tanda de penales: el Panenka a Sergio Romero en la definición de la Copa América 2015, en el arco sur del Estadio Nacional.

    El último encuentro de Sánchez con la camiseta de Chile fue el 10 de junio de 2025, en la derrota con Bolivia, en los 4.150 metros de altitud de El Alto, que certificó el fracaso de la Roja rumbo al Mundial 2026.

    En una entrevista con el diario As, en septiembre del año pasado (recién llegado al Sevilla), confesó que aún no le cierra la puerta a la Roja, pese al momento que vive en su carrera. “Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la Selección. Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente buen, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, indicó en aquella ocasión. En diciembre de este año, Sánchez cumplirá 38 años.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol NacionalFútbolFútbol ChilenoFútbol InternacionalAlexis SánchezLa RojaSelección chilenaSevillaGeneración Dorada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión

    Volumen exportado de litio crece 25% el primer trimestre y expertos prevén que se superen las 300 mil toneladas en 2026

    Presidenta del 2° Tribunal Ambiental de Santiago: “Parece impresentable que desde 2020 tengamos cargos vacantes”

    Los corredores terrestres que son promovidos como alternativa ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

    Greystar: Los planes del mayor operador de renta residencial de Estados Unidos en Chile

    Las dos ramas del grupo Angelini estarán ahora en el directorio de la matriz del grupo: AntarChile

    Lo más leído

    1.
    La estricta dieta que le permite a Cristiano Ronaldo mantenerse en plenitud física con 41 años

    La estricta dieta que le permite a Cristiano Ronaldo mantenerse en plenitud física con 41 años

    2.
    “Estoy muy arrepentido”: el descargo de Esteban Andrada tras propinar el puñetazo que impactó al fútbol español

    “Estoy muy arrepentido”: el descargo de Esteban Andrada tras propinar el puñetazo que impactó al fútbol español

    3.
    Pan con miel y 240 kilómetros a la semana: Sabastian Sawe, el primer atleta en bajar de las dos horas en un maratón

    Pan con miel y 240 kilómetros a la semana: Sabastian Sawe, el primer atleta en bajar de las dos horas en un maratón

    4.
    Ignacio Vásquez, la figura de la U ante la UC que fue borrada por Córdova para el Mundial Sub 20: “Tengo cositas de Neymar”

    Ignacio Vásquez, la figura de la U ante la UC que fue borrada por Córdova para el Mundial Sub 20: “Tengo cositas de Neymar”

    5.
    Johnny Herrera apunta a Vicente Bernedo tras el gol de la U en el clásico ante la UC

    Johnny Herrera apunta a Vicente Bernedo tras el gol de la U en el clásico ante la UC

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La carrera en el PPD por afinar su próxima directiva con Raúl Soto a la cabeza

    El “excesivo formalismo” del Servel en la rendición de gastos de campaña que obstaculiza el reembolso público a candidatos

    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión
    Negocios

    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión

    La inteligencia artificial y el verdadero desafío de la productividad

    Presidenta del 2° Tribunal Ambiental de Santiago: “Parece impresentable que desde 2020 tengamos cargos vacantes”

    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA
    Tendencias

    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA

    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    “Las probabilidades de vivir 50 años más son muy bajas”: la advertencia de David Gross, premio Nobel de Física

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 11
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 11

    Pan con miel y 240 kilómetros a la semana: Sabastian Sawe, el primer atleta en bajar de las dos horas en un maratón

    Una estrella menos: figura de Países Bajos queda fuera del Mundial y se suma a extensa lista de lesionados

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual
    Cultura y entretención

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    Los corredores terrestres que son promovidos como alternativa ante el bloqueo del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Los corredores terrestres que son promovidos como alternativa ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

    Estados Unidos asegura haber impedido la navegación a 38 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

    La seguridad de Trump vuelve a estar en el punto de mira tras el tiroteo durante la cena de prensa en hotel de Washington

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido