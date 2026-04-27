De Niño Maravilla a goleador histórico de la Roja: los 20 años de Alexis Sánchez en la Selección

Alexis Sánchez no lo pasa bien. Futbolísticamente, atraviesa por las postrimerías de su carrera con el fantasma del descenso acechando peligrosamente. Porque el Sevilla está en la parte baja de la liga española, en una cerrada lucha por la permanencia que también involucra al Elche de Lucas Cepeda y a otros cuadros. Pero hablar del tocopillano es también hablar de la selección chilena. La época gloriosa de la Roja, que parece cada vez más lejana, tuvo al canterano de Cobreloa entre sus pilares fundamentales.

La asociación entre el futbolista y el Equipo de Todos no es producto del azar. Es porque se cumple una fecha especial. Hace dos décadas que comenzó el camino de Sánchez en la selección nacional absoluta. Se cumplen 20 años del debut del nortino con la Roja adulta. El paso del tiempo haría emerger a una leyenda.

El día del debut

El 27 de abril de 2006 sucedió la primera vez de Alexis. Fue en un amistoso ante Nueva Zelanda, disputado en el antiguo estadio Nicolás Chahuán de La Calera. Con Nelson Acosta al mando, se trató del segundo partido de Chile en ese año, luego de la frustración que significó no clasificar al Mundial de Alemania. Era un plantel solo con jugadores locales. Y llegó la oportunidad para un virtuoso adolescente que tuvo una gran irrupción en Calama, un año atrás.

En el minuto 59 del duelo ante los All Whites, Sánchez, con la 10 en la espalda, ingresa reemplazando a Juan Gonzalo Lorca. Debutó con 17 años, cuatro meses y ocho días. Además de Sánchez, ese día se estrenaron con la Roja jugadores como Miguel Pinto, Waldo Ponce, Dagoberto Currimilla y Mathías Vidangossy. Una paradoja del destino implicaría que el futbolista haya disputado su primer y último partido con el mismo dorsal: el 10. Durante su tránsito con la Selección, su asociación sería con la 7.

En los 31′ que tuvo en la cancha, mostró algunas cosas de su repertorio de jugadas, asociándose con Jorge Valdivia, que en ese entonces destacaba en el Colo Colo de Claudio Borghi.

Partidos y goles

En su octava participación con el Equipo de Todos, convertiría su primer gol. Fue el 7 de septiembre de 2007, a Suiza, en una amistoso jugado en Viena. Ese duelo fue el estreno de Marcelo Bielsa con Chile. El paso de los años y de los partidos levantaría a Alexis Sánchez en uno de los valores más trascendentales de la selección chilena. No es menor ser el jugador con más presencias y con más anotaciones de la historia del combinado nacional.

Suma 168 partidos con Chile, lo que da casi 14 mil minutos disputados entre duelos oficiales y amistosos clase A. Son 152 como titular y 16 de suplente. Sus encuentros se desglosan de la siguiente manera: 63 de Eliminatorias, 26 por la Copa América, ocho en Mundiales, cinco por la Copa Confederaciones y 66 amistosos.

En el ítem goles, el tocopillano tiene 51 tantos. Se dividen así: 21 en amistosos, 20 en Clasificatorias, siete en la Copa América, dos en Copas del Mundo y uno en la Copa Confederaciones. Curiosamente, su anotación más icónica y trascendental no está contabilizada en los datos recién manifestados, porque fue en una tanda de penales: el Panenka a Sergio Romero en la definición de la Copa América 2015, en el arco sur del Estadio Nacional.

El último encuentro de Sánchez con la camiseta de Chile fue el 10 de junio de 2025, en la derrota con Bolivia, en los 4.150 metros de altitud de El Alto, que certificó el fracaso de la Roja rumbo al Mundial 2026.

En una entrevista con el diario As, en septiembre del año pasado (recién llegado al Sevilla), confesó que aún no le cierra la puerta a la Roja, pese al momento que vive en su carrera. “Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la Selección. Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente buen, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, indicó en aquella ocasión. En diciembre de este año, Sánchez cumplirá 38 años.