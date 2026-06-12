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    Política

    Embajador Milenko Skoknic presenta sus cartas credenciales al Presidente José María Balcázar en Perú

    El diplomático había recibido en abril el beneplácito del país receptor, por lo que está formalmente habilitado para desempeñar sus funciones diplomáticas en el país vecino.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En el Palacio Pizarro, a las 10.00 de la mañana de este viernes, el Presidente peruano, José María Balcázar, recibió a Milenko Skoknic, quien fue designado por el Presidente José Antonio Kast para ejercer como embajador de Chile en ese país.

    Skoknic presentó sus cartas credenciales al Mandatario peruano, y posteriormente sostuvo una reunión bilateral con él.

    Según se informó, en la cita las autoridades repasaron los principales temas de la relación bilateral entre Chile y Perú.

    En la instancia, también presentaron sus cartas credenciales los embajadores de la Orden de Malta y Azerbaiyán.

    Con esta ceremonia, Skoknic oficializa sus funciones como embajador en Perú, luego que en abril recibiera el beneplácito del país receptor. De esta forma, está formalmente habilitado para desempeñar sus funciones diplomáticas en el país vecino.

    Skoknic es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y tiene un diplomado en Política Exterior y Economía Internacional de la Universidad de Oxford St. Antony’s Collage. También es egresado de la Academia Diplomática.

    El diplomático ha ejercido como representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; se desempeñó como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia, y ha sido embajador en Argentina, Austria, Eslovenia y Eslovaquia, así como representante permanente de Chile ante los organismos internacionales con sede en Viena.

    También fue director general de Política Exterior y secretario de la Delegación de Chile ante la Mediación Papal entre Chile y Argentina, tanto en Santiago como en la Santa Sede.

    Más sobre:Milenko SkoknicPerúJosé María Balcázar

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