Ignacio Vásquez, la figura de la U ante la UC que fue borrada por Córdova para el Mundial Sub 20: “Tengo cositas de Neymar”. Foto: @udechile

Ignacio Vásquez (19 años) fue una de las grandes figuras de Universidad de Chile en el Clásico Universitario. El joven volante, quien jugó cargado a la banda izquierda en la victoria frente a Universidad Católica, sacó aplausos por sus regates que hicieron ver mal a Daniel González, el defensor cruzado encargado de marcar en esa zona.

Si bien no se formó en La Cisterna, ya que sus primeros pasos los dio en Cobresal, el nacido en San Bernardo se ha ganado un espacio en la U. Pese a su edad, Fernando Gago no dudó en ponerlo de titular frente al clásico rival.

Su historia en la U se comenzó a escribirse cuando llegó como una apuesta del gerente deportivo Manuel Mayo tras su participación en el Sudamericano Sub 17 del 2023. En la actual temporada, lleva 13 partidos disputados en la temporada, donde registra dos asistencias. Este 2026 ha sido titular en seis partidos.

Vásquez en el Clásico Universitario. Foto: @udechile

Su juego llama la atención. No pasó desapercibido en el Clásico Universitario. Más cuando no se achicó frente a jugadores de más experiencia del la UC. "La confianza en un jugador que encara y va para adelante es muy importante. Siempre intentaré eso: ir para adelante. Las primeras jugadas son muy importantes, sobre todo en un clásico. Con Chelo (Morales) y Agu (Arce) nos asociamos y pudimos hacer varios dos contra uno”, describió el seleccionado juvenil.

Vásquez no tiene problemas para describir su estilo de juego. “Desde pequeño me gustó jugar medio pichulero como le dicen. He visto los memes. Creo que la confianza del equipo y el técnico es lo más importante. Mi forma de jugar no cambia, pero con confianza es otra cosa (...) La banca de hoy era una locura: Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), Lucas (Assadi), Javi (Altamirano). Todos los de afuera están preparados para jugar. Entraron y se vio que el equipo es uno”,”, recalcó.

Vásquez no duda en mencionar a su referente en el fútbol. “¿Quién es mi ídolo? Neymar. Siempre me gustó. Para mí era… me encantaba lo que hacía lo de la pelota.Me falta mostrar cosas de Neymar, tengo cositas de él. Me gusta mucho lo que hacía Alexis Sánchez en la selección chilena. Lo vi desde chico”, cerró Ignacio Vásquez.

En conferencia de prensa, Fernando Gago evitó detenerse en la figura de Vásquez. “Los chicos se enteraron hoy que iban a jugar, así que se preparan todos por igual durante toda la semana de entrenamiento, sabiendo que era un clásico y que todos tenían posibilidades de jugar. A partir de eso, la competencia interna que siempre busco para que el rendimiento sea más elevado de cada futbolista”, dijo

Obviamente que ganar un clásico es una alegría, pero lo que más satisfacción me da es que los chicos lo disfrutaron mucho. Con su gente, que la gente lo haya disfrutado es lo que más importa.Yo solamente entreno e intento poner el mejor equipo posible. A partir de eso, son los futbolistas los que deciden. Es una alegría muy grande y que le den esa sensación al hincha que es un equipo que va a dejar todo por este escudo”, continuó.

Borrado del Mundial Sub 20

Las alegrías, sin embargo, no han sido una constante en la carrera del volante azul. La temporada pasada no tuvo regularidad bajo las órdenes de Gustavo Álvarez y su renovación en el equipo laico no fue fácil. Más cuando Nicolás Córdova decidió no considerarlo para el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile, pese a que fue uno de los valores destacados en el Sudamericano. Su estado físico, según acusan desde Quilín, le terminó pasando la cuenta.

“Me tocó pasarlo muy mal, un tiempo donde las cosas no me salían. Trabajé con sicólogo, me apoyé con mi familia. Eso fue muy importante para agarrar confianza”, manifestó Vásquez, quien sufrió una seria lesión a raíz deuna entrada de Lautaro Pastrán. Según él, le generó muchos inconvenientes.