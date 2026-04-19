Selknam aplasta a Tarucas y da otro paso a las semifinales del Súper Rugby Américas

Un triunfo contundente consiguió Selknam en la octava fecha del Súper Rugby Américas. En condición de local, los fueguinos vencieron por 37-13 a Tarucas y dieron otro paso hacia las semifinales del torneo continental.

Los argentinos habían ganado en la ida y mostraron un juego intenso en el comienzo de la brega. De hecho, abrieron el marcador a los 4′, adelantándose por siete puntos. Pero una buena reacción de los locales le permitió a Matías Garafulic emparejar el encuentro.

Desde entonces, Selknam empezó a dominar el juego y ya en 15 minutos consiguió su segundo try, nuevamente obra de Garafulic. Eso desconcertó a los transandinos y ordenó más a la franquicia chilena, que volvió a marcar antes del descanso y se fue a camarines con una ventaja de 19-7.

Los tucumanos no alcanzaban a volver a la cancha, cuando el conjunto austral volvió a convertir y estiró su ventaja a 22-7, lo que pudo significar un golpe letal para los del otro lado de la cordillera. Sin embargo, lograron sumar de a tres, tras una serie de infracciones locales.

Selknam aprendió de sus errores y enfrió el juego. Un penal estiró la ventaja (25-10) y no se amilanó cuando la visita consiguió otros tres puntos. Con paciencia, comenzó a buscar un error del rival y fue así como llegó el cuarto try (30-13) y la sentencia del juego. En palabras simples, podía cambiar el marcador, pero no el ganador.

Nicolás Garafulic regresó a las canchas a lo crack, tras seis meses de ausencia por lesión, y apoyó el último try, para que -luego- su hermano Matías sellara el tablero definitivo: 37-13.

Con esta victoria, el conjunto nacional está más cerca de las posiciones que dan boletos para los playoffs de la justa americana. Ubicación que buscará el próximo sábado 25 de abril, cuando visite a Yacaré XV en el Estadio Héroes de Curupaytí de Asunción.