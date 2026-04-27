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    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión

    “Me acerqué a American para explorar una combinación", dijo Scott Kirby, el CEO de American. Previamente, American Airlines había rechazado una posibilidad como esa.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Carlo Allegri

    El CEO de United Airlines, Scott Kirby, confirmó este lunes que la compañía se acercó a American Airlines para explorar una posible fusión, iniciativa que fue rechazada por la firma liderada por Robert Isom.

    “Me acerqué a American para explorar una combinación porque pensé que podríamos hacer algo increíble para los clientes juntos”, señaló Kirby en un comunicado.

    El ejecutivo añadió que compartió una “visión grande y audaz”, convencido de que podría obtener aprobación regulatoria.

    Sin embargo, American Airlines desestimó la propuesta. La semana pasada, su CEO, Robert Isom, afirmó que una eventual fusión sería negativa para los clientes y “anticompetitiva”.

    CNBC reportó que que de acuerdo a una persona familiarizada con esas tratativas, Kirby ya había planteado la idea a la administración del expresidente Donald Trump a comienzos de este año, con el objetivo de impulsar la creación de una aerolínea global de gran escala que pudiera competir con rivales extranjeros.

    FILE PHOTO: United Airlines planes, including a Boeing 737 MAX 9 model, are pictured at George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas, U.S., March 18, 2019. REUTERS/Loren Elliott//File Photo Loren Elliott

    “Esperaba presentar esa idea a American, pero declinaron participar y en su lugar respondieron cerrando públicamente la puerta”, sostuvo Kirby. “Y sin un socio dispuesto, algo de esta magnitud simplemente no puede concretarse”.

    Una posible fusión daría origen a un gigante mundial en la industria aérea. American Airlines opera actualmente más de 6000 vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países y atiende a más de 200 millones de clientes anualmente.

    La aerolínea también es miembro fundador de la alianza OneWorld, cuyos miembros prestan servicio a más de 900 destinos en todo el mundo.

    United Airlines, por su parte, cuenta con más de 100 000 empleados que movilizan a 175 millones de clientes en 370 destinos del mundo en seis continentes cada año.

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