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    CFA activa ronda de reuniones con expertos fiscales y tributarios para analizar alcances de megarreforma de Kast

    La lista de las citas, que comenzaron el viernes pasado, la integran el exvicrepresidente del Banco Central, Manuel Marfán; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, el expresidente del CFA, Jorge Rodríguez, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini; el acádemico de la UDD, Klaus Schmidt-Hebbel, y la académica de la Universidad de Los Andes, Ceciia Cifuentes.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    CFA

    Es uno de los organismos que varios diputados mencionaron para que fuera invitado de los primeros a exponer su visión sobre la megarreforma que envió la semana pasada el gobierno de Kast al Congreso: se trata del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Por ello, lo hará tan pronto como la primera semana de mayo -la actual es distrital-, una vez que se retome la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados.

    La megarreforma comenzó su tramitación el miércoles en la comisión de Hacienda. La iniciativa tiene como eje central una rebaja del impuesto a las empresas desde el 27% al 23%, una reintegración del sistema tributario, la eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores y una invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones tanto chilenas como extranjeras, entre otras materias.

    Uno de los efectos en cuestión de esta ley es si los cálculos que el gobierno realizó para determinar los efectos de las reducciones de impuestos en la recaudación fiscal, lograr ser atenuados tanto por las medidas recaudatorias transitorias, como por el crecimiento económico que estos menores tributos podrían gatillar.

    Para tener una visión completa de ello y recibir distintas miradas, el CFA activó una ronda de reuniones individuales con expertos en materia tributaria y fiscal, previo a asistir al Parlamento.

    Así, la citas comenzaron a tener lugar el viernes pasado y a ellas concurren los cinco consejeros del CFA: Paula Benavides (presidenta), Sebastián Izquierdo (vicepresidente), Hermann González, Joaquín Vial y Marcela Guzmán.

    Uno de los especialistas que expuso el viernes frente al CFA fue el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, quien entregó su visión sobre lo que considera positivo y negativo del proyecto.

    En sus últimas opiniones públicas, el economista planteó en conversación con el programa Money Talks, que “es importante, sí, del punto de vista de gatillar inversión y hacer más atractivo invertir. ¿Es la razón más importante por la cual las empresas invierten? La respuesta es no”.

    En tal sentido, Agostini afirmó que lo más importante para captar inversiones es la certeza jurídica, la seguridad que se le da a las empresas para embarcarse en un proyecto en cualquier país.

    Además se ha mostrado partidario de la integración del sistema tributario y de eliminar algunas exenciones tributarias.

    También en la lista de expertos que recibirá el CFA está el exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central Manuel Marfán, quien ha sido últimamente citado por la comisión que lideró en 2023 y 2024, donde se evaluaron los efectos del crecimiento económico en la recaudación fiscal. En entrevista con Pulso este domingo, el economista fue crítico del proyecto que impulsa el gobierno, ya que considera que existen riesgos de que el informe financiero haya sobreestimados los efectos de la rebaja del impuesto a las empresas en el crecimiento de la actividad y, por ende, en la recaudación tributaria.

    Advirtió que “hay dos tipos de errores: uno, de estimación abierta de algunos de las medidas que están en el informe financiero, y dos, toman parámetros que son muy gruesos. Además, en los últimos presupuestos (de la Nación) sistemáticamente ha habido una sobreestimación de ingresos”.

    Asistirá, asimismo, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien se ha mostrado a favor de los ejes centrales de la propuesta tributaria del Ejecutivo, pero con compensaciones: “La baja del impuesto a las empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble y sostenible en el tiempo. Lo que no puede pasar es que uno haga una rebaja de impuestos y no haya credibilidad respecto a su mantención en el tiempo”, dijo en entrevista con Pulso hace unas semanas.

    El académico de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel, es otro de los que entregará su mirada al respecto. El economista fue presidente del Consejo Fiscal cuando era asesor y no autónomo. En una entrevista publicada este sábado en Señal DF, respaldó los temas que aborda el proyecto, a excepción de la eliminación de las contribuciones para adultos mayores.

    A su vez, Jorge Rodríguez, actual investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidente del CFA, expondrá el martes ante esa instancia. Su primera opinión de la megarreforma la entregó este sábado en entrevista con Pulso. Entre sus principales mensajes, afirmó que el proyecto tiene riesgos que deben ser mitigados, incluyendo medidas de contención del gasto y nuevos ingresos en la misma legislación. “Está el riesgo de que el crecimiento (del PIB) no se materialice en la magnitud en que se está estimando, o que se materialice, pero más lento o más tarde”, sostuvo. Señaló, además, que la propuesta “le pone una complicación adicional” a la meta de convergencia fiscal que el gobierno quiere lograr.

    La lista de invitados la cierra la directora del Centro de Estudios Financieros en el ESE Business School Chile, de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes. En una columna de opinión publicada en DF, la economista apoyó la reducción de la tasa del impuesto que pagan las empresas y la reintegración del sistema tributario.

    Más sobre:MegarreformaImpuestos

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