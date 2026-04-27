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    Las dos ramas del grupo Angelini estarán ahora en el directorio de la matriz del grupo: AntarChile

    Tras el aumento de directores en Antar Chile, dos hijos de Patricia Angelini se sumarán a le mesa que ya integran Roberto Angelini Rossi y su hijo Maurizio. Hay tres independientes postulando: uno de ellos es el economista Sergio Urzúa, hoy director de AFP Habitat.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    24 Abril 2024 Junta Accionistas Empresas Copec, encabezada por su director Roberto Angelini y el Gerente General Eduardo Navarro Beltran. Foto: Andres Perez Andres Perez

    A fines de marzo, AntarChile decidió, en una junta de accionistas donde algunos minoritarios expresaron sus reparos, aumentar el directorio de siete a nueve integrantes.

    AntarChile es la sociedad controladora de Empresas Copec, el grupo de empresas que controla la familia Angelini, integrada por las ramas de Roberto y Patricia Angelini Rossi, sobrinos del fundador del grupo, el fallecido Anacleto Angelini. AntarChile, a su vez, es controlada por Inversiones Angelini, donde conviven ambas ramas. Inversiones Angelini tiene el 63,7% de la propiedad de Antar Chile, pero la familia posee en total el 74,51% de las acciones.

    Como suponían varios accionistas, el aumento de directores en la mesa permitirá incorporar a la rama de Patricia Angelini, hasta ahora ausente de la matriz Antar Chile. Aquello sucederá en la junta de accionistas citada para el 30 de abril. Hasta este viernes, se habían presentado diez candidatos para los nueve asientos disponibles, donde los Angelini tienen votos suficientes para elegir a sus siete candidatos.

    El directorio actualmente vigente, de siete integrantes, está presidido por Roberto Angelini, y el vicepresidente es Jorge Andueza, un histórico ejecutivo del grupo Angelini, gerente general de AntarChile desde 1999 a 2017. También está Maurizio Angelini Amadori, los abogados Manuel Bezanilla y Juan Edgardo Goldenberg, la ingeniera comercial Carolina Lyon Valdivieso y el economista Jorge Desormeaux, como independiente. De estos siete integrantes, al menos uno de ellos ya no seguirá: Jorge Desormeaux ya no aparece entre los postulantes.

    La lista de siete candidatos presentados por el grupo controlador, Inversiones Angelini, repiten en la mesa a Roberto Angelini y su hijo Maurizio, arquitecto de la Universidad de Chile, tembién director de Empresas Copec y Celulosa Arauco; y los tres históricos asesores del grupo hoy en la mesa, Jorge Andueza, Juan Enrique Goldemberg y Manuel Bezanilla. Pero incorporaron ahora por primera vez dos de los tres hijos de Patricia Angelini: Franco Mellafe Angelini y Maximiliano Valdés Angelini.

    A la mesa también repostulan Carolina Lyon Valdivieso, por la sociedad Inversiones Lo Recabarren Limitada, dueña de un 3% de AntarChile.

    Y en la lista hay dos canaidatos independientes: el experto en finanzas Tomás Lyon Valdivieso, cuya candidatura la presentó Servicios Quelentaro S.A., y el economista Sergio Urzúa Soza, postulado por Agroforestal e Inversiones Maihue SpA., sociedad ligada a la familia de un histórico asesor del grupo Angelini, ya fallecido, José Tomás Guzmán Dumas, lo que podría facilitar su elección.

    Los nuevos nombres

    Los nuevos integrantes de la familia Angelini en AntarChile no son desconocidos en el grupo. Franco Mellafe ya es director en Inversiones Angelini desde 2013, la sociedad limitada que es matriz de los negocios colectivos, y en 2015 se sumó a la mesa de Celulosa Arauco y Constitución, el brazo forestal de Empresas Copec. Desde 2020 es director de Amarena, el family office familiar de la rama de Patricia Angelini. Ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, tiene un MBA en Babson College.

    Su hermano Maximiliano Valdés Angelini, en tanto, entró a Inversiones Angelini hace menos de un año, en mayo de 2025, y también está en Amarena con sus hermanos Franco Mellafe y la menor, Josenina Valdés Angelini. Ingeniero comercial de la Universidad Católica, también tiene un MBA en Babson College. “Desarrolló su carrera principalmente en Copec S.A., donde tuvo responsabilidades desde análisis financiero y tesorería hasta llegar a encabezar el Wind Garage, plataforma de innovación y venture capital de Copec”, dice AntarChile sobre Max Valdés, en las reseñas biográficas de los candidatos a su directorio. En ese rol, continúa AntarChile, Valdés dirigió las verticales de energía, movilidad y conveniencia de Copec. También fue management associate de Amadeus North America.

    Entre los candidatos independientes destaca la presencia de Sergio Urzúa, economista que podría aportar la mirada macroeconómica con la que hasta ahora contribuía Jorge Desormeaux. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tiene un Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago y es profesor titular de la Universidad de Maryland. También es director de AFP Habitat desde hace una década e investigador asociado a Clapes UC.

    El otro candidato independiente es Tomás Lyon Valdivieso, a quien AntarChile presenta como un profesional con 19 años de experiencia, con formación en finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente, lidera Inversiones Adriana, un family office global enfocado en mercados públicos y privados, dice la reseña de AntarChile, y es socio y director de Empresas Maxagro. Antes trataba en Santander Investment Securities (Nueva York) y Merrill Lynch, en roles de sales & trading para mercados latinoamericanos.

    En la junta que decidió el aumento de directores, AntarChile justificó así su propuesta: “Esta proposición obedece a la realidad de la compañía en la actualidad y al consecuente crecimiento que ha tenido la empresa, lo que sumado a la creciente complejidad de las inversiones y negocios en que ésta está involucrada, hace recomendable fortalecer sus estructuras de gobierno corporativo”, explicó el documento.

    En esa junta del 27 de marzo, un abogado que representó a algunos accionistas minoritarios cuestionó esa decisión y pidió que la sociedad de inversiones evaluara su eventual fusión con Empresas Copec.

    Más sobre:negociosempresasGrupo AngeliniEjecutivos

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