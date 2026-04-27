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    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    Revive la estética de las cámaras digitales con este efecto viral que utiliza inteligencia artificial y promete transformar tus fotos con un look más crudo y espontáneo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales. Foto: @Indie5051

    El regreso de la estética vintage de los 90’s y principios de los 2000’s no solo se ha instalado en la moda, sino también en la forma en que se editan y comparten fotos en redes sociales.

    En ese contexto, un nuevo filtro de Instagram se ha viralizado en plataformas como X y en la propia app, al recrear el look de las antiguas cámaras digitales.

    El efecto, llamado “Dirty Flash”, utiliza la inteligencia artificial de Meta AI y da como resultado fotos muy similares a las de cámaras digitales de principios del milenio.

    El resultado es un flash directo, colores que contrastan, grano visible y una imperfección espontánea que se distancia de la hiperdefinición actual de los celulares.

    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    A continuación, una guía paso a paso para activar el efecto Dirty Flash y darle una nueva estética a tus fotos de celular.

    Cómo usar el efecto vintage en Instagram

    1. Para lograr esta edición de fotos el primer paso es abrir Instagram y subir (o tomar) una foto en la sección de “Historias”.
    2. A continuación, hay que apretar el ícono de Efectos, que son tres estrellas que se ubican al costado derecho de la pantalla.
    3. Se desplegarán opciones de efectos en la parte inferior de la pantalla y hay que elegir la opción “Explorar efectos”
    4. En la categoría “Film styles” hay que seleccionar el efecto “Dirty Flash”, que es el que se ha viralizado en redes.
    5. Una vez apretado, la imagen se editará automáticamente con IA y podrás subir o descargar el resultado final.
    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    La recomendación es utilizar principalmente este efecto para paisajes más que retratos, ya que algunos usuarios han detectado pequeños cambios en las caras de las personas por el uso de la inteligencia artificial.

    El resultado del efecto “Dirty Flash”

    A continuación algunas de las imágenes que cuentan con el filtro “Dirty Flash” y la estética de una fotografía vintage.

    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales. Foto: @etvicevrsailles en X
    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales
    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    Lee también:

    Más sobre:InstagramVintageFiltroFiltro de InstagramDirty FlashIAMetaMeta AIInteligencia ArtificialRedes socialesTendenciasLa Tercera

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