Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

¿Cómo es posible que todos tus contactos tengan fotos con su artista o celebridad favorita? No, no tuvieron la suerte de encontrarlos por ahí, sino que se sumaron a la nueva tendencia de las redes sociales y utilizaron Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, para armar su propia imagen tipo polaroid.

Gemini es una herramienta de IA que puede procesar y entender distintos tipos de información, como texto, imágenes, audio, video y código.

Con ella, en unos simples pasos, puedes tener tu fotografía posando no solo con tu famosos favoritos , sino que también puedes dar rienda suelta a tu creatividad y crear imágenes con personajes de ficción o hasta tu superhéroe favorito.

¿Cómo se hace? Desde La Tercera te contamos todo.

Prompt para hacer una imagen de IA con famosos

Lo primero que debes tener para poder armar la imagen con IA son dos fotografías: una tuya, donde se vea tu rostro con claridad, y otra de tu artista favorito (o de quien quieras que aparezca en la imagen contigo).

Con eso listo, debes seguir estos pasos:

Ingresa a Gemini. Puedes hacer click aquí, bajar la aplicación en tu teléfono o ingresar a Puedes hacer click aquí, bajar la aplicación en tu teléfono o ingresar a www.gemini.google.com , la página web de la IA. Elige la opción Nano Banana. Podría aparecer un banner en la parte superior de la pantalla. Si no, apreta el ícono de plátano en la barra inferior Escribir este prompt en el chat. “Haz una imagen tipo polaroid, que ambas personas de las fotografías que envié estén abrazadas. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante. Es importante que no cambies los rostros, deben estar exactamente iguales. Cambia el fondo y añade unas cortinas blancas”.

Acto seguido, la IA tardará unos segundos y te enviará de vuelta la imagen de IA con tu celebridad o personaje favorito.

