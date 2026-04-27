La carrera en el PPD por afinar su próxima directiva con Raúl Soto a la cabeza

El miércoles pasado, se desarrolló el encuentro nacional del Partido Por la Democracia (PPD). A la sede de la colectividad llegaron sus máximas autoridades: su presidente, Jaime Quintana; el secretario general, José Toro, así como los dirigentes históricos Carolina Tohá, Francisco Vidal y Guido Girardi.

Entre los presentes también estaba quien ha sido el principal tema de conversación entre militantes del PPD durante las últimas semanas: el diputado Raúl Soto.

Uno de los acuerdos unánimes de la jornada, según quienes participaron, fue reforzar al partido orgánicamente. Para eso, ya hay planes en desarrollo. En el PPD existe un acuerdo para que a la próxima elección de directiva -que será el 31 de mayo y para lo cual los candidatos deben inscribirse hasta el 30 de abril- se presente una lista de consenso. Y el elegido para suceder al exsenador Quintana es precisamente el diputado.

14/10/2024 SENADOR JAIME QUINTANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El jefe de la bancada PPD e independientes reúne el consenso mayoritario entre las distintas sensibilidades del partido. Al interior de él consideran necesario que sea un parlamentario quien encabece la tienda. De esa forma, creen, tendrán voz en el Congreso, donde la oposición tiene más espacio para plantear sus puntos.

En la colectividad ven a Soto con un diputado sólido: el año pasado fue reelecto y obtuvo una importante cantidad de votos -65.612-, que permitió que, por regla del sistema proporcional, fuera arrastrado Fernando Zamorano. Ha sido, además, un importante vínculo entre la colectividad y la bancada de diputados, en que la mayoría son independientes.

Con él a la cabeza del PPD, adelantan en el partido, entrarían a militar tres diputados que hoy se mantienen como independientes: Cristian Tapia, Héctor Ulloa y Carlos Carvajal. Otro que ha explorado la opción de entrar al PPD es el también diputado José Montalva. De esa forma, creen, la coordinación entre la mesa directiva y el Congreso sería mayor y la colectividad tendría más peso dentro de la oposición.

Soto, además, fue presidente de la Cámara en el período legislativo pasado. Sin embargo, a pesar de que algunos mencionan su paso por la testera como algo positivo, otros son críticos de la conducción que tuvo. Esto, debido a que, en su calidad de diputado oficialista, cuando gobernaba Gabriel Boric, varias veces adoptó un perfil díscolo, principalmente en materia de seguridad.

Varios recuerdan que en su cuenta pública como presidente de la Cámara le hizo un llamado directo a Boric. “Presidente, le sugiero visitar pronto La Araucanía. ¡Allá lo necesitan!”, dijo.

05/09/2022 PRESIDENTE GABRIEL BORIC JUNTO A RAÚL SOTO Y ÁLVARO ELIZALDE Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Al mandatario, quien se encontraba sentado atrás en la testera del Salón de Honor de la sede del Legislativo, le cambió el rostro y se mostró incómodo con los dichos del parlamentario.

Al término de su alocución, Soto se fue a sentar al lado izquierdo del jefe de Estado -como correspondía por protocolo- para esperar el turno de la rendición de cuentas al entonces presidente del Senado, Álvaro Elizalde. En el tránsito del podio hasta su asiento, Boric -según se pudo ver en la transmisión en vivo- no hizo ningún gesto para saludar al diputado.

Cuatro años más tarde, ahora en las filas de oposición, el diputado volvió a generar ruido en el partido por sus acercamientos con la derecha. Sobre todo, en lo que fue la negociación para la mesa de la Cámara que terminó con Jorge Alessandri (UDI) en la testera.

Sin embargo, en las últimas semanas ha adoptado una férrea postura para contrarrestar al gobierno de Kast. Por ejemplo, le cerró la puerta a aprobar la idea de legislar la megarreforma que la semana pasada presentó el Ejecutivo.

Sobre estos movimientos, el exvocero Francisco Vidal propone que “en materia de seguridad tenemos que ayudar. Pero en materia económica y social nunca se nos puede olvidar a quienes intentamos representar, que es la abrumadora mayoría de los chilenos. En consecuencia, ahí nadie se pierde en el partido”.

Francisco Vidal analizó el triunfo de Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El exministro de Educación Sergio Bitar, coincide con esta forma de enfrentar al gobierno de Kast. “Algunas cosas pueden ser conversadas y concordadas, como por ejemplo, los temas de seguridad. Y los temas sociales tendrán que ser enfrentados, como los derechos de la mujer, los medioambientales o la política internacional”, plantea.

24 mayo 2024 Entrevista a Sergio Bitar, exministro de Estado, político del PPD. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

En la tienda también hay quienes cuestionan el corto tiempo que Soto lleva al interior del partido: comenzó a militar en 2020, tras haber abandonado la Democracia Cristiana. Tanto Vidal como Bitar desdramatizan la situación y argumentan que el PPD tiene militantes que tienen un pasado en el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el PC, el PS, entre otras fuerzas del sector.

Aunque algunas voces en el partido apostaban por figuras de más trayectoria al interior de la colectividad, la principal razón por la que se decantaron por el diputado es que, según sus promotores, la tienda debe avanzar hacia una fuerte renovación. Y el diputado, de 38 años, puede encarnarla bien, creen en el PPD.

En ese sentido, Soto ha declarado que para él es necesario que en el PPD exista “renovación, unidad y capacidad de adecuarse a los tiempos que vivimos”.

“Queremos fortalecer la participación de las bases, abrirlo y conectarlo con el tejido social de nuestro país y que la relación sea mucho más horizontal con mecanismos de participación mucho más directo, más rápido, incorporando nuevas tecnologías (...). El PPD tiene que ser un partido moderno, con inteligencia artificial”, agrega el diputado.

Aunque el nombre de Soto como presidente ya está resuelto, el gran nudo pendiente está en la secretaría general. Aunque son dos los nombres que corren con ventaja -Cristóbal Barra y Sebastián Vergara-, hay voces que también mencionan a Gonzalo Pinto o Domingo Namuncura. Otras fuentes del partido añaden que hay otras diferencias -aunque menores-, como las direcciones regionales.