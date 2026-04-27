Figura de la Roja Sub 17 apura su salida de O’Higgins para fichar en al Al Ain de Emiratos Árabes

Figura de la Roja Sub 17 apura su salida de O’Higgins para fichar en al Al Ain de Emirátos Árabes. Foto: @lagencesports

El fútbol chileno suma otro juvenil que se fuga antes de brillar en Primera División. Se trata de Matías Paris, jugador que defendió los equipos juveniles de O’Higgins y la selección chilena, ya tuvo la oportunidad de dar un salto y sumar una experiencia internacional.

Con 18 años el deportista se transformó en la nueva incorporación del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, consiguiendo debutar en uno de los clubes más reconocidos del Golfo Pérsico. Una zona que ya conoció, pues fue parte de la selección Sub 17 que disputó el Mundial de Qatar 2025, siendo uno de los destacados del equipo.

Después de firmar un contrato que lo une con el club hasta 2030, el formado en O’Higgins, quien no alcanzó a debutar en el primer equipo de los celestes, sí lo hizo en su nuevo club. Según avisan desde el club, el jugador se fue sin opción de poder negociar su continuidad por decisión de su representante Rodrigo Medeiros. Ahora, de momento, solo deberán esperar que el cuadro de árabe cancele sus derechos de formación.

Paris sumó sus primeros minutos en la serie Sub 19 del Al Ain, en la victoria contra Nottingham Forest durante la International Tournament de la categoría que se desarrolla en Marruecos.

Luego, apareció en el partido contra Boca Juniors, donde volvió a mostrar parte de sus características.

Cabe recordar que a nivel de selecciones comenzó siendo parte de la selección Sub 15 junto a Ariel Leporati para el Sudamericano de la categoría que se disputó en Bolivia. En la competencia, se inscribió con una asistencia en el triunfo por 4-1 contra Perú en la fase de grupos.

En aquella oportunidad Chile avanzó hasta las semifinales, cayendo contra Ecuador en penales y se quedó en el cuarto lugar tras perder contra Argentina por 2-1.

Con la Sub 17 acumuló cuatro partidos. Sumó 82 minutos en el duelo amistoso contra Turquía en junio de 2025 y participó en la fase de grupos del Mundial, enfrentando a Francia, Uganda y Canadá.