China critica las “ilegales y unilaterales” sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán

El Gobierno de China ha criticado este lunes las sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán y ha cargado contra la imposición de medidas “ilegales y unilaterales” que “carecen de base alguna en el Derecho Internacional”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha reclamado a Washington que “detenga inmediatamente la equivocada práctica de abusar de las sanciones y de la ‘jurisdicción de largo brazo’”, en referencia al uso de leyes nacionales en otras jurisdicciones.

“China protegerá de forma decidida los legítimos derechos e intereses de sus empresas”, ha advertido, un día después de que la petroquímica china Hengli, operadora de la segunda refinería privada más grande del país, rechazara que mantenga vínculo comercial alguno con Irán, el motivo esgrimido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para imponer el pasado viernes sanciones a la compañía.

El Tesoro estadounidense, en su pliego de sanciones, denunció que Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co, operadora del gran complejo petroquímico de la provincia de Liaoning, es un actor “vital” en el sostenimiento de la economía petrolera de Irán “al adquirir de Teherán miles de millones de euros de crudo”.