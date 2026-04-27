Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

En el marco del Día del Carabineros, este 27 de abril, con un aumento cercano al 74% en droga decomisada en 2025 respecto a los 12 meses anteriores, los canes detectores de droga de la policía uniformada también están festejando el aniversario institucional.

Los perros antidrogas de Carabineros, con su aguda capacidad olfativa, se han convertido en aliados indispensables de la lucha contra el narcotráfico, destacan en la policía uniformada.

El teniente coronel Matías Soto, comandante del Grupo de Adiestramiento Canino, destacó que el entrenamiento de estos ejemplares se basa en la ciencia para transformar la lucha contra el crimen organizado.

“El 2025, la efectividad de estos binomios aumentó en un 74% la cantidad de droga decomisada respecto al año anterior, estableciendo un récord”, resaltó.

Los perros no tienen contacto con la droga

Contrario a la creencia popular, los perros nunca tienen contacto con la droga ni desarrollan adicción.

La clave, del entrenamiento, explican, reside en aprovechar la capacidad olfativa superior del perro y su instinto más potente: el impulso de presa o prey drive, que es el deseo innato de perseguir y poseer un objeto.

“Al final del día, cuando el perro detector recibe su juguete triunfal tras un hallazgo, el ciclo del adiestramiento se completa. No es solo un juego, es la culminación de un proceso científico y un pacto de confianza forjado con meses de dedicación”, resaltó Soto.

El guía le enseña al perro que el olor de la droga es la clave para liberar su instinto. Así, aprende que la única forma de conseguir su juguete o juego favorito es realizando una búsqueda eficiente y un marcaje preciso.

El entrenamiento utiliza pseudo compuestos que imitan el olor, garantizando la inocuidad.

Lo que un perro detecta no es la sustancia en sí, sino las partículas gaseosas y volátiles que se desprenden de sus compuestos.

Diversificación

Tradicionalmente la institución ha confiado en el golden retriever y el labrador retriever, e incorporado el pastor belga malinois.

En la actualidad, sin embargo, se diversifican las razas de detección, incorporando al border collie, ganadero australiano, beagle y pastor holandés.