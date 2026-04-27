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    Kast designa a Eliana Rozas como presidenta del Consejo Nacional de Televisión

    Rozas actualmente es miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    Imagen-Fachada-CNTV_WEB

    Este lunes el Ministerio Secretaría General de Gobierno informó que el Presidente José Antonio Kast designó a Eliana Rozas como presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

    Rozas es periodista y egresada de Derecho. Desde 1985 se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la misma casa de estudios.

    Asimismo, fue Decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica entre los años 2000 y 2003.

    No solo eso, también tiene trayectoria en medios de comunicación, trabajó en El Mercurio y la revista Qué Pasa, y en Canal 13 ocupó diversos cargos directivos entre los años 2003 y 2007.

    Luego se desempeñó como jefa de estándares editoriales y redacción en CNN Chile entre 2008 y 2010, y como gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos en Televisión Nacional de Chile (TVN) entre 2011 y 2016.

    Actualmente es miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.

    Eliana Rozas asumirá sus funciones en reemplazo de Mauricio Muñoz, quien estuvo en el cargo durante la administración anterior, siendo el 10 de abril su último día.

    Más sobre:CNTVJosé Antonio Kast

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