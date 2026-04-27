Kast anuncia paquete de medidas de apoyo para familias de carabineros fallecidos y refuerzo de dotación policial

Hasta la Escuela de Carabineros, emplazada en Providencia, llegó el Presidente José Antonio Kast para participar del aniversario número 99 de la institución policial.

En el evento, que contó con la participación de varios integrantes del gabinete y figuras políticas como los expresidentes Eduardo Frei y Gabriel Boric, el jefe de Estado entregó un discurso respaldando a Carabineros y reforzando el combate a la inseguridad y el crimen organizado.

Así, tras saludar a los presentes, Kast recordó -al igual que ayer- a los tres carabineros asesinados en 2024 en una emboscada en Arauco: Carlos Cisterna Navarro, Misael Vidal Cid y Sergio Arévalo Lobo.

Luego destacó la presencia de los dos exmandatarios, que lo acompañaron en la ceremonia de la cápsula del centenario de la institución. “Esto refleja que en torno a carabineros nos unimos todos”, subrayó Kast.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Dicho eso, procedió a anunciar una serie de medidas para honrar a carabineros fallecidos e incrementar la dotación policial en las calles.

“La tarea de fortalecer a Carabineros de Chile, de respetarlo con decisión y de proyectarlo con claridad hacia el futuro, se debe traducir también en hechos concretos. Tiempos extraordinarios, como los que enfrentamos, también necesitan medidas extraordinarias y compensaciones que permitan reforzar el trabajo y las herramientas con que cuenta Carabineros”, introdujo el Presidente.

En esa línea, informó: “Para enfrentar los desafíos del presente y del futuro, en las próximas semanas presentaremos un paquete de medidas destinado, en primer lugar, a honrar a los héroes de Chile, a aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo nuestra nación, también a aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber”.

“Estas medidas contemplan financiamiento educacional, apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar en algo, en parte, el dolor de la pérdida en sus familias”, detalló.

En segundo lugar, con el objetivo de “enfrentar la crisis que tenemos de cobertura de la dotación policial”, el Mandatario sostuvo que se buscará mejorar “el estipendio que se entrega a los aspirantes en los distintos grupos de formación de carabineros”, además de “velar por las instalaciones donde ellos estudian”.

“También, junto con el mando, queremos revisar las mallas curriculares para complementar la formación con el trabajo en las unidades operativas territoriales”, continuó.

Para finalizar, Kast declaró que “se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral“.