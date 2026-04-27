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    Kast y sus ministros se despliegan por el Día del Carabinero

    En los 99 años de la institución, el Ejecutivo activó una agenda coordinada en terreno. Este fin de semana, el Presidente Kast estuvo en la Región del Biobío, donde encabezó actividades en Concepción y en la comuna de Los Álamos, en el marco del segundo aniversario del asesinato de tres funcionarios policiales.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    Mientras viajaba de regreso a Santiago tras concluir su gira en la región del Biobío, el Presidente José Antonio Kast tenía en mente su actividad en agenda para este lunes: la conmemoración del Día del Carabinero.

    El Mandatario llegará esta mañana a la 1° comisaría de Santiago, ubicada en el centro de la capital. La presencia de Kast ahí es parte de un plan de La Moneda para dar una señal coordinada de respaldo institucional a la policía uniformada. Como parte de ese esfuerzo, se instruyó a los ministros del gabinete un despliegue especial para esta jornada, en distintas comisarías y prefecturas del país.

    La ofensiva ocurre en el contexto de los 99 años de Carabineros, hito que en La Moneda buscan destacar con una presencia activa en terreno y gestos políticos hacia la institución. En esa línea, la ministra vocera, Mara Sedini, sostendrá un encuentro con la agrupación de viudas de carabineros, quienes -según transmiten en el Ejecutivo- habían solicitado ser recibidas por la administración anterior, sin éxito.

    Ministra Mara Sedini.

    Por su parte, el titular de Interior, Claudio Alvarado, visitará la Prefectura de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, en Cerrillos. Ahí participará de la ceremonia de aniversario de la institución.

    En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, llegará hasta una comisaría en Independencia. Y el canciller, Francisco Pérez, participará de la ceremonia de conmemoración que se realizará en la 17° comisaría de Las Condes.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El despliegue del gobierno se da luego de la gira que el Mandatario realizó este fin de semana en el Biobío, con actividades en Concepción y en la comuna de Los Álamos. La agenda partió el sábado en la capital regional con una nueva edición de los conversatorios ciudadanos “Presidente Presente”, instancia en la que Kast abordó la controversia por los oficios de recorte de gasto.

    “Ha aparecido en estos días todo el tema del recorte, de los decretos, de los oficios. Salió el tema de la Junaeb (…). Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”, afirmó el jefe de Estado, quien defendió que los ajustes buscan corregir lo que calificó como deficiencias en la administración de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

    En la misma actividad, el Mandatario fijó posición respecto del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Ante la consulta por una eventual estrategia de “mano dura”, Kast descartó el uso generalizado de contingente militar en las calles.

    “Queremos recurrir a las fuerzas policiales cuando corresponda, cuando estén las autorizaciones, pero yo discrepo en el tema de las Fuerzas Armadas en la calle. Porque las Fuerzas Armadas están preparadas para resguardar la soberanía de la patria”, sostuvo.

    Si bien reconoció que en “circunstancias muy especiales” -como en la Macrozona Sur y Norte- existen apoyos acotados, insistió en los riesgos de ampliar ese rol. “¿Qué le digo yo a un soldado conscripto que entró al servicio militar voluntario y que ahora le voy a decir: ‘tome, con este fusil vaya a resguardar el orden público’? ¿Y qué hace él con el fusil? ¿Quién después responde?”, cuestionó.

    El domingo, en tanto, el Presidente se trasladó a Los Álamos, donde encabezó una ceremonia en memoria de los tres carabineros asesinados en 2024 en una emboscada en la zona. En su discurso, Kast recordó a Carlos Cisterna Navarro, Misael Vidal Cid y Sergio Arévalo Lobo, destacando su trayectoria y compromiso.

    “Su muerte violenta estremeció a Chile entero. Hoy rendimos homenaje y honramos la memoria de los tres héroes de Arauco”, señaló, junto con enviar un mensaje a sus familias. “A las viudas, a los hijos y a las familias, queremos reiterarles nuestro acompañamiento y nuestro compromiso”.

    El Mandatario también abordó el presidio perpetuo a los tres autores de la emboscada, subrayando que “hoy día podemos decir que se ha hecho justicia”.

    Y agregó: “Eso no nos devuelve a sus padres, a sus maridos, a sus compañeros, pero sí hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes”.

    Entre miércoles y jueves de esta semana, Kast realizará una nueva visita a regiones. Esta vez, llegará a Temuco, en La Araucanía, y a Aysén. Ahí nuevamente protagonizará una sesión de “Presidente Presente”.

    Más sobre:PolíticaDía del CarabineroJosé Antonio KastPresidente Kast

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