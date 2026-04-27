Boric asiste a aniversario de Carabineros y sostiene breve intercambio con Kast

Poco antes de las 11.00 horas, el expresidente Gabriel Boric llegó hasta Antonio Varas 1842, Providencia, para participar de la ceremonia del aniversario 99° de Carabineros, lo que marcó su primera actividad pública oficial como expresidente.

El ex jefe de Estado se ubicó en el lugar destinado para autoridades e invitados, junto a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Paulina Núñez (RN) y Jorge Alessandri (UDI) respectivamente. Cerca del frenteamplista también estaba el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Poco después arribó a la Escuela de Carabineros el Presidente José Antonio Kast, que recibió los honores de los uniformados, para después pasar a saludar a los principales asistentes a la ceremonia.

La máxima autoridad estuvo acompañado de sus ministros Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segpres), Fernando Barros (Defensa), Fernando Rabat (Justicia), Ximena Rincón (Energía), Louis de Grange (Transporte), Ximena Lincolao (Ciencia) y María Paz Arzola (Educación).

En la señal logró ser captado el saludo entre Boric y el Mandatario en ejercicio, que protagonizaron además un breve intercambio de palabras.

La asistencia del expresidente para ser parte de la conmemoración de la institución uniformada se da luego de su participación este domingo en el comité central del Partido Socialista -actividad de carácter privado de la colectividad- en que calificó que “preocupante” el reajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo en la megarreforma.

En la ocasión, Boric fue inquirido por los medios sobre las duras palabras que tuvo Kast en contra de su administración en su participación en el consejo general de Renovación Nacional. El frenteamplista, eso sí, evitó comentar dichas declaraciones del Jefe de Estado.

En la ceremonia de este lunes en la Escuela de Carabineros, además, el Presidente Kast, junto a Boric y Frei Ruiz-Tagle, fueron parte de otro momento de la conmemoración, cuando los tres se acercaron para tocar y fotografiarse con una “cápsula del tiempo” que será enterrada en el lugar.