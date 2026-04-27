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    Estudio destaca efectividad de renegociaciones: carga financiera baja del 90% al 26% de deuda tras procesos

    Un análisis elaborado por Unholster en conjunto con DefensaDeudores.cl detectó que la mayor concentración de la deuda recae en la banca tradicional y el retail, destacando instituciones como Banco de Chile, BancoEstado y CMR Falabella.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Sombras de personas caminando en la ciudad

    La renegociación de deudas bajo la Ley 20.720 se consolida como una de las herramientas más eficaces para enfrentar el sobreendeudamiento en Chile. Así lo demuestra un reciente análisis elaborado por Unholster en conjunto con DefensaDeudores.cl, donde tras revisar 189 casos reales de deudores se comprobó que lograron reducir drásticamente su carga financiera, llevándola a niveles compatibles con el costo de vida.

    La cartera de deudas se concentra fuertemente en un número acotado de acreedores. Los tres principales (Banco de Chile, Banco Estado y CMR) concentran la mayor cantidad de relaciones deudor-acreedor.

    Antes de iniciar un proceso de renegociación, las personas suelen destinar hasta el 90% de sus ingresos al pago de deudas. En esa línea, el informe demuestra la disposición a facilitar el pago, ya que -en sus propuestas iniciales- los deudores ofrecen destinar en promedio un 31% de sus ingresos para saldar sus compromisos.

    Sin embargo, tras la negociación, los propios acreedores terminan ajustando esta cifra a la baja: la mediana de los acuerdos cerrados alcanza un 26,5%, e incluso el porcentaje que más se repite es que las personas terminen pagando sus deudas con solo el 22% de su sueldo.

    “Lo que vemos a diario, y que hemos medido estadísticamente, es dramático: las personas llegan a este proceso destinando un 90% de su sueldo solo a pagar deudas, sobreviviendo con lo mínimo. Tras la renegociación, esa carga cae drásticamente al 26%. Lo que este estudio de Unholster demuestra con datos duros es que el sistema funciona: los acreedores prefieren aprobar estos esquemas realistas antes que enfrentarse a una deuda incobrable. El objetivo final es que el plan no asfixie a la familia”, explica Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

    02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    Por su parte, el socio y director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus, apunta: “Se dice que la renegociación beneficia al deudor a costa del acreedor. Los datos dicen lo contrario: los propios acreedores ajustan las cuotas a la baja para asegurar que el plan sea pagable”. “Lejos de resistirse, el sistema financiero prefiere un plan sostenible a intentar cobrar cuotas que nadie puede pagar”, señala el economista.

    El informe también pone en perspectiva el nivel de estrés que sufren las personas antes de iniciar este proceso. En promedio, cada deudor que llega a renegociar enfrenta a 8 acreedores distintos al mismo tiempo (bancos, retail, etc.), siendo 9 acreedores el escenario más frecuente.

    “Es financieramente inviable que una persona negocie acuerdos uno a uno con ocho o nueve instituciones diferentes. La renegociación permite agrupar a todos estos acreedores en una sola mesa y consolidar una solución única. Es la única forma de frenar el colapso financiero y el acoso de las llamadas de cobranza”, agrega Ibáñez. En esta línea, el estudio detectó que la mayor concentración de la deuda recae en la banca tradicional y el retail, destacando instituciones como Banco de Chile, BancoEstado y CMR Falabella.

    Huneeus coincide: “Sin un mecanismo centralizado como el de la Ley 20.720, esa persona tendría que negociar ocho veces por separado. Los datos muestran que el proceso resuelve esa complejidad de manera efectiva”.

    Esa eficacia se refleja también en las cifras globales: las propuestas de renegociación tramitadas por defensadeudores.cl alcanzan un 99% de respaldo entre los acreedores de las principales instituciones financieras.

    Los hallazgos del informe se condicen con las cifras de la Superintendencia de Insolencia y Reemprendimiento (Superir), ya que en lo que va de 2026, 1.818 personas han iniciado procedimientos de renegociación de deudas a lo largo de Chile. En el mismo periodo, pero del año 2025, la cifra ascendía a 707 casos. “Cuando las reglas son claras, el crédito sigue funcionando. La renegociación no es un perdonazo, es un salvavidas institucional que equilibra la balanza, asegurando que las instituciones recuperen su dinero y que las personas recuperen su tranquilidad financiera”, concluye el fundador de DefensaDeudores.cl.

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