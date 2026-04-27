Hernán Frigolett: Hay un “exceso de optimismo” sobre los efectos que la megarreforma traerá sobre la inversión

El exdirector de Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, se refirió a los efectos que tendrá la megarreforma en términos de inversión. Concretamente, el economista considera que existe “un exceso de optimismo” sobre los efectos que la baja al impuesto corporativo tendrá sobre la inversión.

Frigorett, quien también fue embajador de Chile ante la OCDE, explica que existen cuatro elementos que influyen en la inversión antes que el pago de impuestos: el costo financiero del proyecto, la permisología, capacidades de la mano de obra y la conectividad.

“Esos cuatro elementos vienen mucho antes que cuán barato sea pagar impuestos, y en general ese elemento no es tan decisivo. (...) Yo creo que hay ahí un exceso de optimismo en términos de cuánto va a generar esta situación”, dijo el viernes en conversación con radio Pauta.

En esta misma línea, Frigolett también explicó que estar por sobre el promedio de Impuesto Corporativo en la OCDE no es un problema en sí mismo. Esto ya que el régimen de impuestos en Chile está “integrado o semi integrado.

“Los países de la OCDE que tienen un régimen parecido al chileno son seis, incluido Chile. El único que está por debajo de Chile, con una tasa corporativa del 26%, es Canadá, bastante por sobre del 23% al que apunta el gobierno”, dijo.

Aumento del déficit estructural

El principal efecto que esto traería es un aumento en el déficit estructural. Hoy en día, el déficit corresponde a US$9.500 millones, el 2,7% del PIB, y según los cálculos de Frigolett, con las medidas propuestas en la megarreforma este déficit podría alanzar los US$14 mil millones, “a menos que se reduzca el gasto fiscal”.

“Desde el punto de vista de lo que es sacrificable fácilmente, es el gasto de inversión. Y eso nos lleva a que una buena cantidad de bienes públicos, que afectan fuertemente la competitividad, o se van a deteriorar, o se van a dejar de hacer”.