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    Melania Trump arremete contra el humorista Jimmy Kimmel por “difundir odio”: “Su monólogo sobre mi familia no es comedia”

    “La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia", sostuvo la primera dama de Estados Unidos.

    Por 
    Europa Press
    Melania Trump. Foto: REUTERS.

    La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, arremetió este lunes contra el humorista Jimmy Kimmel, tras señalar que su retórica “odiosa y violenta” divide al país, pidiendo de nuevo que su cadena, ABC, tome partido y actúe contra el presentador, después de que se refiriera a Melania Trump como “una viuda en espera” apenas unos días antes del tiroteo en la cena de corresponsales.

    “La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos”, ha indicado la primera dama en un mensaje en redes sociales, en el que insiste en que el presentador “no debería tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche para difundir odio”.

    En este sentido, Melania Trump eleva el tono contra Kimmel al que llama “cobarde” y le señala por “esconderse detrás de ABC”, la cadena que emite su programa. “Sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo. Ya es suficiente. Es hora de que ABC tome una postura”, ha indicado.

    “¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, se ha preguntado.

    Kimmel ha vuelto a saltar a la palestra tras una parodia sobre la cena de corresponsales en la que se refería a Melania Trump como “viuda en espera” y bromeaba sobre su matrimonio con el presidente, apenas unos días antes de que la cena se viera interrumpida por un tiroteo que buscaba atentar contra Trump.

    El pasado septiembre el conocido presentador vio como la cadena ABC, propiedad de Disney, cancelaba indefinidamente su programa, aunque revirtió la decisión unos días después, tras los comentarios sobre que el movimiento MAGA estaba tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

    Más sobre:MundoEstados UnidosMelania TrumpDonald TrumpJimmy Kimmel

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