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    Política

    Diputado Teao solicita al Presidente Kast reconsiderar salida de Mahani Pakarati

    El parlamentario cuestionó la decisión del Mandatario, apuntando a cuál es el valor de Academia Diplomática de Chile si una persona "con la trayectoria, experiencia y preparación" de Pakarati "puede ser removida por consideraciones políticas".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Manahi Pakarati

    El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) hizo un llamado esta jornada al Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la salida de Mahani Pakarati, a quien el Mandatario solicitó su renuncia por “pérdida de confianza” tras casi 29 años de servicio como diplomática.

    La diplomática fue removida como embajadora en Nueva Zelanda por el gobierno del expresidente Gabriel Boric en enero pasado tras varias “faltas” que habría cometido y que fueron detectadas por la Cancillería.

    Al respecto, Teao defendió la trayectoría y carrera profesional de Pakarati, destacanto que "es una diplomática de carrera, con una trayectoria de décadas ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional".

    “Ha servido al Estado de Chile bajo gobiernos de distintas administraciones, incluyendo las del Presidente Sebastián Piñera y del Presidente Gabriel Boric, lo que demuestra con claridad que estamos frente a una profesional cuyo principal mérito es su capacidad técnica, su experiencia y su compromiso con el servicio público, y no ante una figura política”, señaló.

    Además, sostuvo, “la propia Cancillería ha destacado que se trata de la única diplomática de ascendencia rapanui dentro del Servicio Exterior de Chile, un antecedente que da cuenta de una trayectoria profesional excepcional”.

    “Cuesta entender una decisión que apunta a apartarla de funciones que ha desempeñado con reconocido profesionalismo. Su currículum, su formación diplomática, su experiencia representando a Chile en el exterior y su profundo vínculo con Rapa Nui la convierten en una persona especialmente valiosa para representar a nuestro país y para tender puentes entre el Estado y nuestro pueblo rapanui”, defendió el diputado Teao.

    En esto, el parlamentario hizo un llamado al Presidente Kast “a reconsiderar esta decisión. No solo por la trayectoria de Mahani Pakarati, sino también por la señal que se entrega respecto del valor de la carrera diplomática, del mérito profesional y de una discusión legítima sobre el futuro y desarrollo de Rapa Nui que el propio Estado de Chile ha reconocido como necesaria”.

    En este ámbito, Teao también planteó que la salida de Pakarati también “abre una pregunta de fondo” en cuanto a la función de la Academia Diplomática de Chile.

    “¿Qué valor tiene entonces la formación impartida por la Academia Diplomática de Chile, institución donde se preparan los profesionales llamados a representar al país, si una persona con esa trayectoria, experiencia y preparación puede ser removida por consideraciones políticas?”, cuestionó.

    Por otra parte, y sobre la polémica en torno a sus dichos sobre la autodeterminación de la isla y que la llevaron finalmente a ser removida del cargo de embajadora en Nueva Zelanda, el diputado Teao precisó que Mahani “jamás ha promovido la independencia de Rapa Nui ni una eventual separación de Chile”.

    “Lo que ha planteado, al igual que muchos rapanui, es la necesidad de avanzar en un estatuto especial para la isla, una materia reconocida por nuestra Constitución, comprometida por el propio Estado de Chile y cuyo desarrollo continúa avanzando en la actualidad”, sostuvo.

    Más sobre:PolíticaAcademia Diplomática de ChileHotuiti TeaoJosé Antonio KastMahani Pakarati

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