    Política

    Canciller anuncia que Pakarati cesará sus funciones como embajadora en Nueva Zelanda a fines de enero

    El canciller informó de la resolución en la comisión de RR.EE. del Senado, donde afirmó que "se trata de una medida que se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Alberto van Klaveren, informó de la remoción de Manahi Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda.

    Frente a los senadores, el ministro leyó un documento, donde señaló que se resolvió “instruir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati, a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”.

    “Esta medida de carácter excepcional se ha tomado considerando el incumplimiento de los protocolos existentes en que ha incurrido la embajadora Pakarati, y a la necesidad de no seguir distrayendo el quehacer institucional en este tipo de polémicas. Se trata de una medida que se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar”, indicó.

    Junto con ello, agregó que “lo importante es destacar que las y los funcionarios del Servicio Exterior deben abstenerse de expresar opiniones personales sobre temas de política interna”.

    La medida contra Pakarati se resolvió luego de varias “faltas” que habría cometido y que fueron detectadas por la Cancillería.

    La primera de ellas se remonta al pasado 24 de diciembre, día en que compartió en sus redes sociales una publicación a favor de la autodeterminación de la isla de Rapa Nui, pueblo del que es originaria. Por este hecho, el Ministerio de RR.EE. envió una reprimenda a la diplomática.

    En medio de estos cuestionamientos, se dio a conocer que en septiembre Pakarati concedió una entrevista a un medio radial en Nueva Zelanda en la que expresó una postura similar. “Tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”, dijo en esa oportunidad.

    Según informó Van Klaveren en la comisión, dicha entrevista no fue autorizada y no contaba con el debido registro de lo conversado.

