“Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

Polémica generó la publicación de una historia en sus redes sociales por parte de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, en la cual llamaba a la autodeterminación de Rapa Nui.

La publicación, que habría compartido el pasado 24 de diciembre, mostraba un cartel con el texto "Libre determinación para la nación Rapa Nui" y un texto por parte de la embajadora que decía "Self-determination for Rapa Nui".

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) habría reaccionado a la situación y habrían reprendido la actuación de Pakarati. “ El 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales ”, señalaron desde Cancillería.

Al respecto, algunos legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores se habrían referido a la publicación de la embajadora.

Redes sociales

La postura de los parlamentarios

Para el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), la publicación de Pakarati resulta grave. “Olvida que es representante del Estado de Chile y no puede manifestar opiniones personales y menos que atenten contra la soberanía nacional”, señaló.

“ Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda sino de inmediato vuelva a Chile . La Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad. No podemos minimizar lo ocurrido. La política exterior de Chile no puede permitirse que embajadora por razones ideológicas se de gustito personales”, agregó el senador gremialista.

Iván Moreira Andres Perez

Raúl Soto (PPD), de la misma comisión pero en la Cámara de Diputados, consideró que fue una acción “totalmente inadecuada”.

“ No corresponde que una diplomática esté realizando o compartiendo opiniones políticas tan disruptivas, ni siquiera a titulo personal . Ella tiene un cargo donde representa al país, por lo tanto, no compartimos este tipo de actos”, señaló el parlamentario.

Raúl Soto SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

Más duros con la opinión de la embajadora fueron Stephan Schubert y Catalina del Real, ambos del Partido Republicano y miembros de la comisión. Para los legisladores, la situación amerita la destitución de la embajadora.

“Es absolutamente inaceptable lo que ha señalado la embajadora de Chile, la señora Pakarati, que lo que hace es impulsar el separatismo dentro de nuestro estado unitario. Eso es extremadamente grave y también es extremadamente grave que luego de haberse constatado aquella grave situación, la Cancillería no le haya removido su cargo, sino que simplemente ha señalado que se le ha amonestado. Lo que procede y lo que corresponde es que ella sea removida del cargo ”, cargó Schubert.

“Vamos a analizar y a estudiar si esto además justifica una acción legal, pero por lo pronto lo que corresponde es que Cancillería la remueva del cargo a la brevedad. En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el Canciller sea citado a la comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la Embajadora de Chile, señora Pakarati”, agregó además el parlamentario por La Araucanía.

Stephan Schubert

Por su parte, para del Real “es gravísimo, improcedente e inaceptable que una embajadora chilena haga activismo político en contra de los intereses del Estado de Chile. El presidente Boric debe tomar cartas en el asunto y destituirla de su cargo ”.

Catalina del Real

Mientras tanto, Félix González (Ecologista Verde) considera que “sería una gran contradicción ser embajadora de Chile y hablar de separatismo del pueblo Rapa Nui. Yo espero que ella no se refiera a eso".

El parlamentario por el distrito 20 también reflexionó respecto a la precisión sobre el concepto de la autodeterminación. “Hay comunidades en España, por ejemplo, que tienen un cierto grado de autonomía. Y eso tiene que ver con la descentralización y con un estado unitario, pero que tiene comunidades autónomas. Si se refiere a eso, yo no veo problema en avanzar hacia allá”, señaló González.

“Las comunidades, como la comunidad Rapanui, como pasa también con otros pueblos que hay en América Latina, tienen todo el derecho de hacer sus planteamientos y creo que nadie debe ofenderse. Por supuesto que el hecho de que ella sea embajadora la condiciona a representar al gobierno, representar al Estado de Chile y tal vez no pueda darse este tipo de gustos", concluyó.