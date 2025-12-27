SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Publicación sobre autodeterminación de Rapa Nui deriva en reprimenda de Cancillería a embajadora en Nueva Zelanda

    Manahi Pakarati, quien tiene ascendencia Rapa Nui, también ejerce labores como embajadora concurrente en Islas Cook, Niue y Fiyi.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Embajadora de Chile en Nueva Zelanda comparte historia en que llama a la autodeterminación de Rapa Nui MARIO TELLEZ

    La embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, compartió esta semana una historia en sus redes sociales en que llama a la “autodeterminación de Rapa Nui”.

    En la imagen compartida por Pakarati es visible un cartel que llama a la “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, acompañada por la leyenda “Self-determination for Rapa Nui”.

    Redes sociales

    Pakarati fue designada como embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el Presidente Gabriel Boric. Con ascendencia Rapa Nui, la embajadora es bibliotecaria de la UTEM, cursó estudios de periodismo en la Universidad de Chile y posee un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Victoria de Wellington, Nueva Zelandia.

    La embajadora ha desarrollado una carrera diplomática los últimos 27 años, tras egresar de la Academia Diplomática Andrés Bello, en la que ha actuado de cónsul de Chile en Nueva Zelandia, diplomática multilateral en la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas, en Nueva York y diplomática bilateral en la Embajada de Chile en México.

    “Fue reprendida”

    Tras conocerse la situación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) señalaron a La Tercera que el mismo día en que habrían tomado conocimiento de la situación habrían actuado al respecto.

    El 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales”, señalaron desde la Cancillería.

    Por otro lado, la postura de Pakarati también recibió críticas desde los diplomáticos de carrera. Francisco Devia, expresidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), señaló en una columna de opinión compartida en Cooperativa que “sería impensable suponer que una representante de Chile pretenda la autodeterminación de la Isla de Pascua”.

    La aludida embajadora es funcionaria de exclusiva confianza del Gobierno de Chile, no de una isla en particular o de una etnia. Su sueldo, como me dice mi concuñado, se lo pagamos todos los chilenos. Repito, todos chilenos”, complementó al respecto.

    “De ser efectiva esta información, estamos frente a un hecho de suma gravedad, que desprestigia a la diplomacia nacional y tradicional, y que por supuesto, debería implicar la remoción inmediata de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia”, agregó también.

    Lee también:

    Más sobre:Manahi PakaratiEmbajadoraCancilleríaRapa NuiNueva ZelandaIsla de Pascua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump y Zelenski se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Conaf alerta por alto riesgo de incendios en 64 comunas ante calor extremo y baja humedad: “Hay condiciones muy adversas”

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el borde costero previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Lo más leído

    1.
    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    2.
    Se tensiona el juego de tronos por el control de las cámaras del Congreso

    Se tensiona el juego de tronos por el control de las cámaras del Congreso

    3.
    Diputada Musante ante críticas de Karamanos: “No todas las futuras primeras damas deben tomar la misma definición”

    Diputada Musante ante críticas de Karamanos: “No todas las futuras primeras damas deben tomar la misma definición”

    4.
    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán
    Chile

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    Conaf alerta por alto riesgo de incendios en 64 comunas ante calor extremo y baja humedad: “Hay condiciones muy adversas”

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el borde costero previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    La nueva arma de Guardiola: Rayan Cherki le da un valioso triunfo al Manchester City para meterle presión al Arsenal
    El Deportivo

    La nueva arma de Guardiola: Rayan Cherki le da un valioso triunfo al Manchester City para meterle presión al Arsenal

    Tragedia en el fútbol español: DT del Valencia femenino fallece junto a tres de sus hijos tras naufragio en Indonesia

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Trump y Zelenski se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral
    Mundo

    Trump y Zelenski se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana
    Paula

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés