Publicación sobre autodeterminación de Rapa Nui deriva en reprimenda de Cancillería a embajadora en Nueva Zelanda

Embajadora de Chile en Nueva Zelanda comparte historia en que llama a la autodeterminación de Rapa Nui

La embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, compartió esta semana una historia en sus redes sociales en que llama a la “autodeterminación de Rapa Nui”.

En la imagen compartida por Pakarati es visible un cartel que llama a la “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, acompañada por la leyenda “Self-determination for Rapa Nui”.

Redes sociales

Pakarati fue designada como embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el Presidente Gabriel Boric. Con ascendencia Rapa Nui, la embajadora es bibliotecaria de la UTEM, cursó estudios de periodismo en la Universidad de Chile y posee un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Victoria de Wellington, Nueva Zelandia.

La embajadora ha desarrollado una carrera diplomática los últimos 27 años, tras egresar de la Academia Diplomática Andrés Bello, en la que ha actuado de cónsul de Chile en Nueva Zelandia, diplomática multilateral en la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas, en Nueva York y diplomática bilateral en la Embajada de Chile en México.

“Fue reprendida”

Tras conocerse la situación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) señalaron a La Tercera que el mismo día en que habrían tomado conocimiento de la situación habrían actuado al respecto.

“ El 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales ”, señalaron desde la Cancillería.

Por otro lado, la postura de Pakarati también recibió críticas desde los diplomáticos de carrera. Francisco Devia, expresidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), señaló en una columna de opinión compartida en Cooperativa que “sería impensable suponer que una representante de Chile pretenda la autodeterminación de la Isla de Pascua”.

“La aludida embajadora es funcionaria de exclusiva confianza del Gobierno de Chile, no de una isla en particular o de una etnia. Su sueldo, como me dice mi concuñado, se lo pagamos todos los chilenos. Repito, todos chilenos”, complementó al respecto.

“De ser efectiva esta información, estamos frente a un hecho de suma gravedad, que desprestigia a la diplomacia nacional y tradicional, y que por supuesto, debería implicar la remoción inmediata de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia”, agregó también.