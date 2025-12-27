El diseño que alista Kast para su Segundo Piso

Hace unas semanas, Sebastián Figueroa -quien integra parte del núcleo de confianza del presidente electo, José Antonio Kast- se reunió con Cristián Larroulet, el exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

Figueroa, quien también es director ejecutivo de Acción Republicana, centro de formación de dirigentes de la colectividad que fundó Kast, fue con una misión clara: saber cómo operaba durante la administración de Piñera.

Y es que más allá del gabinete ministerial, en el equipo del presidente electo están estudiando la impronta que le quieren dar al Segundo Piso de Kast, en el que están los principales asesores del mandatario de turno.

Este mítico grupo asesor se creó durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), cuya figura más insigne fue el sociólogo Ernesto Ottone, a quien se le reconocía el estrecho lazo con el exmandatario y lideraba al equipo. En 2010, en la primera administración de Piñera, esa instancia se oficializó y tuvo una persona a cargo: María Luisa Brahm en su primer paso por Palacio y Larroulet en su segundo gobierno.

Así, en la cita con Figueroa, según quienes supieron de ella, Larroulet le explicó cómo funcionaba el equipo de Piñera y le recomendó que ese espacio debían adaptarlo al estilo de liderazgo que tuviera el presidente de la República de turno.

Y es que parte esencial de la configuración de esa instancia la están pensando en función de qué tipo de Mandatario será Kast. En el equipo del republicano explican que típicamente hay tres estilos de jefes de Estado: aquellos que están encima de todos los temas (como lo fue Piñera), los que aparecen para “los grandes anuncios” y tienen menos apariciones mediáticas, y los que están más en terreno.

En ese sentido, en el equipo del republicano plantean que Kast cumple el tercer perfil. De hecho, transmiten que tiene estipulado realizar un despliegue semanal en regiones, a partir del 11 de marzo, por lo que delegará mucho en sus ministros.

Por lo mismo, el modelo de ese equipo asesor será en función de ese tipo de liderazgo. Así, plantean que buscarán recoger aspectos de lo que fue el Segundo Piso de Lagos y también del equipo de Piñera, pero con un sello propio, el que todavía -recalcan- están afinando y no hay nada cerrado.

Del primero, eso sí, la idea es relevar concentrarse en la figura del Presidente de la República, mientras que del segundo, darle seguimiento especial al programa de gobierno y a ciertas carteras.

Si bien las mismas fuentes transmiten que aún están armando el puzzle, afirman que ya hay personas que se perfilan para estar en ese Segundo Piso de La Moneda, entre ellos, el propio Figueroa, quien, en todo caso, podría terminar quedando en otro rol.

Eso sí, hay otro nombre que una mayoría del entorno de Kast da por seguro para esa área. Se trata de Alejandro Irarrázaval, quien es muy cercano al presidente electo y se desempeñó como el coordinador general de la campaña de Kast y también estuvo a cargo de “las platas”.

En Irarrázaval, agregan las mismas versiones, recayó la labor de la “construcción del Segundo Piso”, como le denominan algunos. De hecho, se espera que a partir de la próxima semana haya reuniones de trabajo enfocadas en darle forma a este grupo asesor.

En esa tarea está trabajando junto a Cristián Valenzuela, el principal estratega de Kast, quien también algunos dan por descontado que tendrá un rol de asesor presidencial. Eso sí, el cargo que pueda cumplir el abogado no está cerrado y son tres las opciones que se han evaluado.

La que ha tomado más fuerza es que “el Jopo”, como le dicen sus amigos más cercanos, centre su trabajo solamente en torno a la figura presidencial y la estrategia de Kast en La Moneda. Por lo mismo, el nombre de su cargo todavía no está zanjado.

En algún momento, dicen las mismas versiones, se puso sobre la mesa la posibilidad de que asumiera como jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), esto sobre todo considerando que Kast será un “presidente que delegue” mucho las distintas tareas, por lo que desde esa área podría tener más control del trabajo de los ministros.

Eso sí, se desechó rápidamente la idea de que ejerciera un rol similar al que tuvo Larroulet en la segunda administración de Piñera, quien se enfocó en darle más seguimiento al área programática. Valenzuela, por su estilo, dicen todos los consultados, estará enfocado en el mandatario.

Dentro de los otros que también se mencionan para el equipo asesor de Kast están Antonio Barchiesi, quien en la campaña tuvo un rol más operativo y en esta etapa ha colaborado en gestiones los viajes al extranjero; Carmen Soza, directora de Ideas Republicanas, e Eitan Bloch, quien colaboró en el programa de relaciones exteriores de Kast y ha estado ayudando en el área de protocolo de la Oficina del Presidente Electo (OPE). Bloch, de hecho, transmiten, será el encargado de asuntos internacionales del Segundo Piso.