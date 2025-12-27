SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El diseño que alista Kast para su Segundo Piso

    En el equipo del presidente electo ya están diseñando lo que será el grupo asesor del futuro gobierno. Alejandro Irarrázaval, junto a Sebastián Figueroa y Cristián Valenzuela, están trabajando en la impronta que le darán al área creada por el expresidente Ricardo Lagos.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Hace unas semanas, Sebastián Figueroa -quien integra parte del núcleo de confianza del presidente electo, José Antonio Kast- se reunió con Cristián Larroulet, el exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

    Figueroa, quien también es director ejecutivo de Acción Republicana, centro de formación de dirigentes de la colectividad que fundó Kast, fue con una misión clara: saber cómo operaba durante la administración de Piñera.

    Y es que más allá del gabinete ministerial, en el equipo del presidente electo están estudiando la impronta que le quieren dar al Segundo Piso de Kast, en el que están los principales asesores del mandatario de turno.

    Este mítico grupo asesor se creó durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), cuya figura más insigne fue el sociólogo Ernesto Ottone, a quien se le reconocía el estrecho lazo con el exmandatario y lideraba al equipo. En 2010, en la primera administración de Piñera, esa instancia se oficializó y tuvo una persona a cargo: María Luisa Brahm en su primer paso por Palacio y Larroulet en su segundo gobierno.

    Así, en la cita con Figueroa, según quienes supieron de ella, Larroulet le explicó cómo funcionaba el equipo de Piñera y le recomendó que ese espacio debían adaptarlo al estilo de liderazgo que tuviera el presidente de la República de turno.

    Y es que parte esencial de la configuración de esa instancia la están pensando en función de qué tipo de Mandatario será Kast. En el equipo del republicano explican que típicamente hay tres estilos de jefes de Estado: aquellos que están encima de todos los temas (como lo fue Piñera), los que aparecen para “los grandes anuncios” y tienen menos apariciones mediáticas, y los que están más en terreno.

    En ese sentido, en el equipo del republicano plantean que Kast cumple el tercer perfil. De hecho, transmiten que tiene estipulado realizar un despliegue semanal en regiones, a partir del 11 de marzo, por lo que delegará mucho en sus ministros.

    Por lo mismo, el modelo de ese equipo asesor será en función de ese tipo de liderazgo. Así, plantean que buscarán recoger aspectos de lo que fue el Segundo Piso de Lagos y también del equipo de Piñera, pero con un sello propio, el que todavía -recalcan- están afinando y no hay nada cerrado.

    Del primero, eso sí, la idea es relevar concentrarse en la figura del Presidente de la República, mientras que del segundo, darle seguimiento especial al programa de gobierno y a ciertas carteras.

    Si bien las mismas fuentes transmiten que aún están armando el puzzle, afirman que ya hay personas que se perfilan para estar en ese Segundo Piso de La Moneda, entre ellos, el propio Figueroa, quien, en todo caso, podría terminar quedando en otro rol.

    Eso sí, hay otro nombre que una mayoría del entorno de Kast da por seguro para esa área. Se trata de Alejandro Irarrázaval, quien es muy cercano al presidente electo y se desempeñó como el coordinador general de la campaña de Kast y también estuvo a cargo de “las platas”.

    En Irarrázaval, agregan las mismas versiones, recayó la labor de la “construcción del Segundo Piso”, como le denominan algunos. De hecho, se espera que a partir de la próxima semana haya reuniones de trabajo enfocadas en darle forma a este grupo asesor.

    En esa tarea está trabajando junto a Cristián Valenzuela, el principal estratega de Kast, quien también algunos dan por descontado que tendrá un rol de asesor presidencial. Eso sí, el cargo que pueda cumplir el abogado no está cerrado y son tres las opciones que se han evaluado.

    La que ha tomado más fuerza es que “el Jopo”, como le dicen sus amigos más cercanos, centre su trabajo solamente en torno a la figura presidencial y la estrategia de Kast en La Moneda. Por lo mismo, el nombre de su cargo todavía no está zanjado.

    En algún momento, dicen las mismas versiones, se puso sobre la mesa la posibilidad de que asumiera como jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), esto sobre todo considerando que Kast será un “presidente que delegue” mucho las distintas tareas, por lo que desde esa área podría tener más control del trabajo de los ministros.

    Eso sí, se desechó rápidamente la idea de que ejerciera un rol similar al que tuvo Larroulet en la segunda administración de Piñera, quien se enfocó en darle más seguimiento al área programática. Valenzuela, por su estilo, dicen todos los consultados, estará enfocado en el mandatario.

    Dentro de los otros que también se mencionan para el equipo asesor de Kast están Antonio Barchiesi, quien en la campaña tuvo un rol más operativo y en esta etapa ha colaborado en gestiones los viajes al extranjero; Carmen Soza, directora de Ideas Republicanas, e Eitan Bloch, quien colaboró en el programa de relaciones exteriores de Kast y ha estado ayudando en el área de protocolo de la Oficina del Presidente Electo (OPE). Bloch, de hecho, transmiten, será el encargado de asuntos internacionales del Segundo Piso.

    Más sobre:José Antonio KastLT SábadoSegundo pisoLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja

    Vlado Mirosevic y la derrota de la izquierda: “Los errores del primer año de gobierno quedaron en la retina y no fue posible revertirlos”

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja
    Chile

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja

    Vlado Mirosevic y la derrota de la izquierda: “Los errores del primer año de gobierno quedaron en la retina y no fue posible revertirlos”

    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios
    Negocios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo
    El Deportivo

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025
    Cultura y entretención

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Crítica de discos: Lucybell es imprescindible, De La Soul alza el puño y Jon Batiste sorprende

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba
    Mundo

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación