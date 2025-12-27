SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vlado Mirosevic y la derrota de la izquierda: “Los errores del primer año de gobierno quedaron en la retina y no fue posible revertirlos”

    El senador electo por Arica sostiene que el perfil de la futura oposición dependerá del tono del Presidente electo, José Antonio Kast: si éste elige ser pragmático los sectores moderados tomarán distancia de los más críticos. Y, sobre la derrota, afirma que fue un fracaso anunciado.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Gloria Faúndez
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Aunque fue un ácido crítico de que una militante comunista terminara como candidata única del oficialismo, el senador electo Vlado Mirosevic sólo tiene palabras elogiosas para Jeannette Jara. El líder del Partido Liberal es de los que creen que pesó más en la derrota el carácter continuista de Jara y la gestión del gobierno de la que -sostiene- el Socialismo Democrático no se puede desligar.

    ¿Cómo califica la derrota ante José Antonio Kast?

    Con el voto obligatorio, y esto es un fenómeno mundial, está ganando la alternancia. Hay excepciones, pero es la regla: un voto de castigo a quien gobierna. Luego, claro, fue una derrota más clara para el PC que para Jeannette Jara, porque ella fue una buena candidata. Dio el giro hacia el centro que tenía que dar, no hizo una candidatura de trincheras. Jugó bien, pero hay un voto de rechazo al PC mucho más que a ella.

    Ese voto de rechazo usted lo anticipó durante la primaria oficialista. ¿La brecha tuvo que ver con la militancia de Jara?

    Pesó en la candidata. Hubo sectores de la sociedad que no estaban dispuestos a votar por una candidatura de ese partido. Sin duda, el PC fue una carga adicional en una campaña que ya estaba bastante difícil y el mismo PC se la puso más difícil, no le permitió brillar del todo.

    Habla de que la militancia de Jara fue una carga. ¿Cuánto pesó la gestión del gobierno?

    Yo diría que el gobierno, o sus errores, sobre todo en el primer año y medio, quedaron en la retina de ciertos sectores sociales y no fue posible revertir eso. Esos errores le imprimieron un sello lamentablemente al gobierno. Pero también creo que Boric terminó siendo bastante responsable. No hubo ninguna expresión de las políticas de corte populista que se le atribuían en la campaña. Hay mérito del presidente en esos giros que dio hacia un gobierno más pragmático, abandonando la política identitaria.

    En el PC creen que esos giros impactaron la candidatura de Jara...

    Es una crítica absurda. Hay una ceguera de querer reconfirmar tu propio punto político al decir que el gobierno no fue lo suficientemente de izquierda y por eso se perdió.

    Lamenta los primeros errores del gobierno. ¿Nunca lograron sacudirse de ellos?

    Hubo cierta ingenuidad en los primeros momentos del gobierno. Esos errores, que han sido ampliamente detallados, quedaron en la retina. Esa es la razón de por qué se baja en las encuestas y no se sube significativamente nunca más.

    ¿Cuáles son los errores que más lamenta?

    Hay algunos evidentes: Temucuicui, Democracia Viva. Indultos es algo que marcó. Respecto de la política de seguridad, yo habría partido desde el primer día del gobierno, pero luego se enmendó el rumbo. La inexperiencia de algunos cuadros relevantes en el gobierno también marcaron parte de esos errores que quedaron en la retina.

    Está pensando en Izkia Siches...

    Sí, me parece que en ese caso es bastante evidente. Y en otros también.

    El PC ha hecho una crítica respecto de que hubo partidos oficialistas que no se comprometieron todo lo que se tenían que comprometer.

    No creo que se refieran al PL. Nosotros tuvimos una presencia en el comando en todas sus dimensiones. Por lo demás, no creo que el resultado final de la elección tenga que ver con el esfuerzo más o menos de los partidos. Menos en el escenario de voto obligatorio.

    En el Socialismo Democrático hablan de los errores del gobierno en tercera persona. Olvidan el caso Monsalve, la casa de Allende, el cuestionado ministro Montes. ¿Falta una autocrítica?

    El Socialismo Democrático no puede ver desde la galería la evaluación del gobierno, en ningún caso. No creo que el Socialismo Democrático se pueda exculpar de la responsabilidad del gobierno. Tampoco soy partidario de hacer una excesiva autocrítica centrada en el FA, como una manera de mirar para el lado. No lo comparto. Estamos todos en este barco.

    ¿La contundencia del triunfo de Kast pone en entredicho la continuidad de la alianza oficialista?

    Va a depender de varios factores. El primero es el tono del presidente Kast. Si toma el camino de Javier Milei, va a tener una oposición bastante unida. Si él, en cambio, toma otro, puede haber algunos matices. Va a depender del tono y del carácter de gobierno que haga: ideológico o pragmático. Ahora, yo creo que hay una tendencia en la futura oposición a que nos mantengamos unidos, lo cual no significa uniformidad.

    ¿Unidos en una coalición?

    No sé. Eso se verá. Los partidos tendrán que resolver eso. Pero yo sí veo que hay un ánimo de coordinación. Eso es una pregunta que sobre todo hay que hacérsela a Kast. Si el mesianismo va a ser su tono, va a tener una respuesta contundente de parte de la oposición, incluso de los sectores más moderados.

    El tipo de oposición que tuvo Sebastián Piñera no se condice con su estilo. Entonces, hay una duda respecto de cómo la izquierda será oposición.

    No me parece que sea comparable esta oposición a la anterior, porque hubo un estallido social de por medio. Eso condiciona a la oposición, con lo cual no estoy diciendo que comparto todos esos comportamientos. Ya se ha hecho esa autocrítica lo suficiente. Pero Chile no necesita un liderazgo a lo Trump, Bolsonaro o Milei. Kast va a tener que tomar una decisión: gobernar más cerca de los libertarios o de Chile Vamos.

    Boric se propuso consolidar una coalición, pero ya no cuajó. ¿Su voluntad como líder del PL es continuar el tránsito con el FA y el PC?

    No tengo claro si va a haber coalición o no, pero lo que sí tengo claro es que nosotros tenemos que fortalecer la centroizquierda. El PL tiene que ayudar a eso. Hay una segunda cosa clara: electoralmente necesitamos unidad dentro del sector. Yo no desecho lo que hicimos ahora con respecto a la lista única.

    Más sobre:LT SábadoJeannette JaraJosé Antonio KastLa MonedaPartido LiberalPolíticaVlado Mirosevic

