El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

“¡¿Quién chucha te crees para venir a hacer una interpelación así?!“. “¡Oye, ignorante de mierda, yo soy agnóstica, no tengo nada que ver con la Iglesia!”.

A inicio de esta semana, antiguas declaraciones de Mara Sedini, de cuando participaba recurrentemente en el programa de streaming Sin Filtros, fueron viralizadas en redes sociales.

Su paso en ese espacio se caracterizó por su ímpetu y estilo confrontacional, que hoy mantienen en alerta a la Oficina del Presidente Electo (OPE), ya que Sedini es la vocera que designó Kast durante su transición de presidente electo hasta asumir oficialmente el cargo en La Moneda, el próximo 11 de marzo.

Pero no solo esas intervenciones en el espacio de televisión fueron viralizadas durante estos días, sino que también antiguas publicaciones, en sus redes sociales, respaldando consignas feministas y participando en marchas del 8M.

Todo eso, según transmiten republicanos, será parte de los asuntos a evaluar por Kast para zanjar si es que la nominará como ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

Para algunos en el sector, un flanco incómodo. Para otros, una muestra del carácter singular de quien hoy se instala como una de las principales caras del futuro gobierno de Kast.

Lejos de generar una crisis interna, en el entorno de Sedini transmiten que las imágenes no la incomodaron. Atribuyó esos registros a un período previo al 2019, cuando -según su mirada- las convocatorias feministas tenían un carácter más transversal, y recalcó que no se siente avergonzada de celebrar o conmemorar su género. Una explicación que, aunque no disipó del todo las suspicacias en el mundo republicano, sí reflejó la manera en que ella decidió enfrentar el ruido externo.

Y es que el perfil de Sedini es atípico dentro del equipo de Kast . La actriz, cantante y comunicadora de 40 años no milita en el Partido Republicano, pero ha logrado abrirse espacio dentro de la colectividad.

De hecho, ella fue quien se ofreció a participar en la campaña de Kast y lo hizo a través del principal estratega del republicano, Cristián Valenzuela.

Faltan 74 días para que el republicano arribe a La Moneda. En la práctica, corresponde a un período de prueba para evaluar si Sedini se afirma en la primera línea del próximo gobierno, como titular de la Segegob.

Sin una trayectoria política consolidada hasta este año -Sedini tuvo durante su juventud un paso por el Movimiento Gremial mientras estudiaba Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, y más tarde ejerció como directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso (FPP), think tank ligado a la derecha-, su irrupción más visible se dio en espacios televisivos como Sin Filtros, donde comenzó a ganar notoriedad, hasta aparecer públicamente junto a Kast en septiembre, durante el debate de primera vuelta organizado por Chilevisión. Desde entonces, se integró de lleno al comando presidencial.

José Antonio Kast y su vocera Mara Sedini.

En el equipo del presidente electo explican que su eventual designación como vocera definitiva dependerá de dos factores aún por resolver.

El primero es la definición política sobre si se optará por “fusionar” los ministerios del Interior y la Segegob mediante una figura de biministro, lo que podría alterar el diseño tradicional de las vocerías. Esto, considerando que Interior, sin tener la seguridad del país a cargo, se consolida como un ministerio exclusivamente político. Aunque también podría existir la fórmula de la “vocería presidencial”, más parecido al modelo de Estados Unidos.

El segundo, y más personal, tiene que ver con su desempeño durante la transición : evitar errores no forzados, administrar las controversias y sostener un tono alineado con el mensaje del próximo gobierno.

Consciente de ese escenario, Sedini ha reforzado su preparación. Trabaja de manera coordinada con el periodista Uziel Gómez, quien en estas semanas ha estado a cargo de afinar los puntos de prensa y preparar las vocerías de la OPE.

Quienes han trabajado con ella en el comando -y hoy en la OPE- destacan un desplante poco habitual en los liderazgos de derecha, con un manejo escénico que no pasa inadvertido. Ese rasgo quedó en evidencia durante el cierre de campaña de primera vuelta, cuando Sedini cantó en el escenario del Movistar Arena el jingle “Vota 5, vota Kast” junto al creativo de campaña, Felipe “Yeti” Costabal, y el periodista Sergio Turra.

Mara Sedini, parte del equipo de campaña de José Antonio Kast. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En un plano más personal, Sedini también ha compartido algunos aspectos de su vida privada. A través de sus redes sociales ha mostrado parte de su experiencia como familia de acogida desde 2022, rol que ha descrito como central en su vida cotidiana.

En el entorno del presidente electo señalan que ese dato biográfico no es menor y aporta a la construcción de su figura como eventual vocera: refuerza una imagen más cercana y social. Un componente que Kast buscó incorporar en la campaña de segunda vuelta y que podría ser un factor a considerar en su aterrizaje en La Moneda.

Sumando y restando, dicen en el entorno de Kast, hasta ahora la evaluación a Sedini es positiva. Además, agregan, le juega a su favor que es mujer, en un entorno que el núcleo íntimo de Kast es mayoritariamente masculino.