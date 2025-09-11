SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Aunque la candidata oficialista concentró los cuestionamientos del resto de los postulantes, en el foro televisivo no existieron mayores cruces. Uno de los momentos más tensos fue cuando Franco Parisi acusó a Evelyn Matthei de una supuesta "traición" a Piñera y Pinochet.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
Santiago, 10 de Septiembre 2025. La candidata Jeannette Jara asiste al Debate Presidencial 2025 en Chilevisión Marcelo Martin/Chilevisión/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

No habían pasado ni diez minutos de iniciado el primer debate presidencial transmitido por Chilevisión cuando ocurrió la primera fricción entre el candidato republicano José Antonio Kast y la abanderada oficialista Jeannette Jara.

La pregunta que gatilló la confrontación entre ambos -hecha por la periodista Andrea Arístegui- se refería al tono de la campaña. Apenas se abrieron los micrófonos, la militante del PC emplazó a Kast, acusando la divulgación de información falsa y la utilización ejércitos de bots y trolls en redes sociales.

“No da lo mismo las mentiras que se inventan (...). Es importante que lo que usan el ejército de bots lo reconozcan", indicó.

Kast no dudó en responder y acusó que es Jara quien ha mentido -aludiendo al episodio sobre la nacionalización del cobre en el programa de Jara- e incluso, aludió al hermano de Jara, periodista de investigación en el matinal de la misma señal televisiva.

El cruce auguraba un tono más controvertido que finalmente no se materializó en las casi tres horas por las que se extendió el debate.

Las interpelaciones entre Jara y Kast fueron una constante y, de igual forma, el resto de los candidatos optaron por dirigir sus dardos a Jara -y en menor medida a Kast-, los dos abanderados que hoy lideran en los sondeos de opinión.

Incluso, desde su mismo sector, Marco Enríquez-Ominami arremetió contra Jara en al menos dos ocasiones: por restarse de conversatorios presidenciales previos cediéndole -a su juicio- espacio a la derecha y por la marginación de su nombre en la primaria oficialista.

Como una sutileza, en varias ocasiones la llamó “ministra”.

El primer encuentro

El espacio televisivo reunió por primera vez a los ocho aspirantes a La Moneda: Jara, Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Durante la jornada del miércoles, la mayoría suspendió su agenda pública para concentrarse en la preparación del foro televisivo.

Sin un vencedor claro, mientras la tensión se concentró entre el líder republicano y la exministra del Trabajo, Matthei optó -siguiendo el estilo que adoptó en los debates gremiales- por aislarse de las controversias.

Excepto cuando en el bloque de interpelación entre candidatos, Franco Parisi rememoró el Piñeragate y el apoyo de la exalcaldesa de Providencia a Augusto Pinochet.

Ahí Matthei replicó sin exaltarse: “Sí, he tenido errores. Sí, me he equivocado y con el presidente Piñera recompusimos la relación, tanto así que me nombró ministra. Y nos quisimos enormemente, y lloré cuando murió y ahora su familia nos acompaña”.

En todo caso, la abanderada sí acusó que Parisi tenía una conducta particularmente agresiva con las candidatas mujeres.

Que el candidato del PDG mostrara una imagen del fallecido expresidente y de Pinochet molestó no solamente en el equipo de Matthei, sino que en el resto de los comandos, pues en las normas del debate se explicitó que los abanderados solamente podían utilizar apuntes personales.

Así, con los tres líderes de la carrera presidencial más “contenidos”, se terminó favoreciendo la performance más vociferante de ME-O, Parisi y Artés. La cita también marcó el estreno de los “nuevos” en este formato: Kaiser y Mayne Nicholls.

Seguridad y migración

El parteaguas se dio en el bloque donde se debatió sobre medidas de seguridad. Migración, cierre de fronteras y regularización dividieron a los candidatos.

“Hay que empadronarlos, lo otro es cerrar los ojos a la realidad”, defendió Jara.

En tanto, Evelyn Matthei sostuvo que “vamos a expulsar a 10 mil que ya tienen orden de expulsión”, además de instalar 140 mil cámaras para ubicar a quienes no han sido habidos. Junto con expulsar a 3 mil migrantes que están en cárceles para que terminen de cumplir las penas en su país y cerrar la frontera.

Recordando la medida que propuso en campañas presidenciales previas, Kast aseguró que hoy la zanja en la frontera ya no es suficiente y apostó a elevar el rango del ingreso ilegal al país: de falta a delito.

Cifras en trabajo: todos contra Jara

Aludiendo a su rol en el gobierno de Gabriel Boric como ministra del Trabajo, en más de una ocasión se sacaron a relucir las cifras que exhibió su gestión.

José Antonio Kast aseguró que "las cifras de desempleo son las mayores en los últimos 15 años sin considerar el periodo de pandemia (...)”.

Mientras que aseguró que la informalidad laboral ”duplica en su porcentaje en Chile las cifras que tanto citan de la OCDE”.

Kaiser, en tanto, sostuvo -frente a la pregunta de un nuevo aumento del ingreso mínimo- que “el sueldo mínimo cuando uno no tiene trabajo es cero”.

Y puntualizó que con el alza del salario “están empujando a la gente a la informalidad y sobrecargando las ayudas sociales”.

Economía: el terreno de disputa Kast-Matthei

“¿Cómo llegaron a definir que harían 6 mil millones de dólares de recortes en un eventual gobierno?”, le cuestionó Matthei a José Antonio Kast en el bloque de las interpelaciones entre candidatos.

Frente a ello, Kast respondió: “Nuestros diputados presentaron una indicación para rebajar el presupuesto de la nación, pero desde Chile Vamos se opusieron a eso”.

A lo que Matthei volvió a la carga: “No, el Consejo pide un recorte de 2 mil millones”. Ante lo que Kast aseguró que “economistas como Klaus Schmidt-Hebbel han señalado cómo recuperar la productividad y la inversión”.

“Cómo hacer una rebaja tributaria para la competitividad y con mayor inversión. Va a haber mayor crecimiento, mayor crecimiento, mayor empleo”, relevó.

Pero Matthei lo emplazó una vez más: “Perdón, mi pregunta fue otra, José Antonio. ¿Vas a cortar beneficios sociales o no?” Porque yo no pude hacer más de 2.000 (millones de dólares), a lo que Kast nuevamente se enfocó en su recorte, afirmando que se haría despidiendo “operadores políticos”, sin referirse al ámbito social.

Nosotros vamos a cortar a los operadores políticos, que tú también, y me alegro que Marco dijera que iba a cortar unos 10.000. Bueno, esos son muchos millones de dólares. Además vamos a terminar con las licencias falsas”, concluyó el candidato.

La promesa de Kaiser

Kaiser, al ser el único parlamentario en carrera, fue cuestionado por Franco Parisi por no haber renunciado aún a su dieta.

“Nos encontramos hace cuatro meses y te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria, donándola. Me dijiste que no, que ibas a seguir trabajando. Revisé tu página (en el Congreso) y dice que faltaste como siete días o algo así. ¿Crees que es justo eso? ¿lo ves correcto que seas candidato financiado por el Parlamento más toda la asignación parlamentaria?", preguntó el abanderado del PDG.

En su respuesta, Kaiser anunció que está en conversaciones con el secretario de la Cámara de Diputados para “renunciar por el tiempo de la campaña a mi sueldo, en el tiempo que yo no vaya al Congreso”.

El cuestionamiento a los equipos “piñeristas”

Hacia el final, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, interpeló a Matthei por sus equipos y la alta presencia de excolaboradores del gobierno de Sebastián Piñera.

“El equipo que te acompaña, en mi opinión personal, para el 18-O no dio el ancho para recuperar el orden. ¿Por qué crees que ahora van a poder hacerlo distinto?“, cuestionó.

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas replicó que hoy la crisis de seguridad es muy distinta, que responde a crimen organizado y no a “protestas internas”.

Destacó, además, que su equipo además está compuesto por excolaboradores de los gobiernos de la Concertación y no únicamente por exfuncionarios de las dos administraciones de Sebastián Piñera.

Más sobre:Early AccessPolíticaDebate Presidencial CHVKastJaraMattheiKaiserParisiMayne-NichollsME-O

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelenski recalca que “la mejor respuesta” a la incursión de drones en Polonia son sanciones “contundentes”

Biden y Obama condenan el asesinato de Charlie Kirk y dicen que esta violencia “no tiene cabida” en Estados Unidos

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

El cancionero de una tragedia: las composiciones inspiradas en el 11 de septiembre de 1973

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

5.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas
Chile

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Lo que no se vio del duro cruce de los candidatos presidenciales

Cadete es expulsado de la FACH tras divulgación de fotografías íntimas de una oficial que fue su pareja

Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅
Negocios

Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅

Nestlé presenta querella por uso de marca Trencito en venta ilegal de medicamentos y sustancias ilícitas en Facebook

Costa y plazo para volver a meta de inflación: “Contribuyendo a hacerlo estabilizando la macroeconomía y no lo contrario”

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein
Tendencias

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

El inédito formato de repechaje que deberá jugar Bolivia para meterse en el Mundial 2026
El Deportivo

El inédito formato de repechaje que deberá jugar Bolivia para meterse en el Mundial 2026

En Brasil destrozan a Carlo Ancelotti: “Su legado tiene más deudas que ganancias”

Con un abrazo de por medio: qué le dijo Marcelo Bielsa a Nicolás Córdova tras el empate de la Roja ante Uruguay

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre
Cultura y entretención

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

El cancionero de una tragedia: las composiciones inspiradas en el 11 de septiembre de 1973

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Zelenski recalca que “la mejor respuesta” a la incursión de drones en Polonia son sanciones “contundentes”
Mundo

Zelenski recalca que “la mejor respuesta” a la incursión de drones en Polonia son sanciones “contundentes”

Biden y Obama condenan el asesinato de Charlie Kirk y dicen que esta violencia “no tiene cabida” en Estados Unidos

Polonia limita el tráfico aéreo en las fronteras con Ucrania y Bielorrusia tras la incursión de drones rusos

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad