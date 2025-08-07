SUSCRÍBETE
Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

"Si cometo un error, de frente nomás, porque hay que saber reconocer las cosas”, sostuvo la candidata, acusando que en el Partido Republicano hay “personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación".

Paula Pareja 
Paula Pareja

La abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció que en su programa de gobierno “hubo un error” respecto a la nacionalización del cobre, y afirmó que éste “se va a corregir”.

La candidata reconoció el traspié tras de ser emplazada por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien la acusó de faltar a la verdad, luego que la exministra negara que la nacionalización del cobre y del litio formaran parte de sus propuestas.

En concreto, Kast comentó que en la discusión de las primarias oficialistas se habló de nacionalizar el cobre, lo que después fue desmentido por Jara: “Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó”, indicó la candidata.

Por otra parte, este jueves la abanderada del Partido Comunista estaba invitada a un seminario de Enatrans 2025, sin embargo, no asistió. En ese encuentro, Kast emplazó a Jara y planteó: “Le dejo la pregunta a ella, ya que no va a poder contestar acá, de si va a volver a faltar a la verdad, porque en esto experiencia tenemos”.

En ese escenario, la candidata, en diálogo con Radio Festival de Viña del Mar, aseguró que tiende a no considerar comentarios de -indicó- “personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata (Evelyn) Matthei, gente asociada a Kast, incluso la mentira como herramienta contra el Presidente de la República, pero sí tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir", sostuvo.

“Nosotros no tenemos problema en eso, por el contrario, estamos construyendo un programa entre todas y todos, pero que no hay que pasarse de listos", sostuvo, acusando que “aquí los únicos que han usado la mentira como herramienta política son precisamente la gente ligada a republicanos y es muy lamentable para el país".

En esa línea, aseguró que no asistió al debate al cual fue invitada porque quería reforzar su presencia en regiones.

“Hoy día había un nuevo foro, yo había avisado a principios de semana que no iba a asistir porque he ido a muchos foros y quería estar en regiones”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó sentirse sorprendida. “Dicen que no fui al foro porque anoche habría cometido este error, que lo reconozco, pero no tiene nada que ver (…) entonces, eso es usar la mentira como herramienta política y yo para eso no estoy disponible".

A eso agregó: “Si cometo un error, de frente nomás, porque hay que saber reconocer las cosas”.

Más tarde, a través de cuenta de X, la candidata zanjó que no aceptará “que quien lidera un sector que ha montado campañas de desinformación contra su propia candidata y contra el Presidente de la República, venga ahora a tratarme de mentirosa”.

Sí, hubo un error en el programa, y será corregido en el que está en construcción. Tengo la hidalguía de reconocer esto. Pero aquí lo de fondo es otra cosa: proponemos una minería sustentable, con un rol protagónico del Estado, que dinamice el desarrollo y lo lleve a todos los hogares, no a los mismos de siempre", sostuvo.

Agregó que eso es “justamente lo contrario a lo que José Antonio Kast ha defendido toda su vida: privilegios para unos pocos”.

