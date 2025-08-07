El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Varios dolores de cabeza le han provocado a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, los planteamientos de su programa con el que enfrentó las primarias presidenciales.

Y si el fin de semana su principal asesor económico, Luis Eduardo Escobar, desechaba la idea de llegar a un salario vital de $750 mil al término de su período, el martes en un seminario en Clapes UC, la propia candidata dijo que del programa de gobierno le molestó la definición de demanda interna.

Y si bien dentro de este texto se relevaba la propuesta de realizar una reforma tributaria y de pensiones, ahora, nada de eso estará presente en el nuevo programa que se elaborará para las elecciones de primera vuelta.

Un último episodio de expuso a la candidata y su programa fue en un conversatorio sobre minería donde al ser emplazada por el candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, por su propuesta de nacionalización del cobre y del litio. Ante ello, Jara lo negó y dijo que eso no fue parte de su propuesta. Sin embargo, esa idea sí era parte del contenido de su programa de primarias.

A continuación, lo que dice el programa de siete páginas en materia económica que fue subido a la página del Servel cuando Jara inscribió su candidatura: