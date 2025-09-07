Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Este domingo se dio a conocer la primera medición de septiembre de la encuesta Criteria. Esta vez, la exministra del Trabajo y carta del oficialismo, Jeannette Jara, lidera las preferencias en la carrera presidencial, con un 30%.

Jara subió tres puntos respecto a la medición pasada, donde tenía 27%. Le sigue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se mantiene con un 28%.

En tercer lugar se ubica la exalcaldesa de Providencia y abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 16%. De acuerdo a la medición anterior, la candidata subió un punto. Más atrás aparecen Johannes Kaiser, con 7%; Franco Parisi, con 6%.

Créditos: Criteria

En la pregunta abierta sobre la opinión de los candidatos, en la opción “buena o muy buena”, Kast tiene un 42%, le sigue Matthei con un 36%, Jara con un 35%, Kaiser con un 28%, Parisi con un 21%.

Al final, se encuentra Harold Mayne-Nicholls con un 20%, Enríquez-Ominami con un 14% y Eduardo Artés con un 9%.

Créditos: Criteria

En los escenarios de segunda vuelta, Kast derrotaría a Jara por 45% frente a 36%, con un 19% que votaría nulo o blanco.

Ahora bien, respecto a la medición anterior, Kast perdió dos puntos, puesto que tenía un 47% en la última encuesta de agosto. En el caso de Jara, la candidata sumó tres puntos- tenía un 33% en agosto-.

En un cruce entre Matthei y Jara, la candidata de Chile Vamos se impondría por 42% contra 33% de la exministra, mientras que un 25% optaría por votar nulo o blanco.

En este caso, Matthei ganó dos puntos versus la medición anterior, donde tenía un 40%. Por su lado, Jara subió dos puntos.

Créditos: Criteria

Por otro lado, la aprobación del Presidente Gabriel Boric se mantiene con con un 32%, mientras que su desaprobación subió un punto, a 59%. La gestión del gobierno, en tanto, subió a un 31% de aprobación y bajó a 61% de desaprobación.

A tres años del plebiscito de 2022 , Criteria consignó que un 39% considera que fue “bueno” que ganara la opción Rechazo. Le sigue “ni bueno ni malo” con un 31% y “malo” con un 30%.

Ante la pregunta, “¿cómo sería Chile si hubiese ganado el apruebo?“, un 44% señaló que hubiese sido ”peor“. Le sigue un 30% con “mejor” y un 26% con “igual”.