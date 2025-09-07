“Incertidumbre” en pensiones y “red de bots”: Vallejo insiste en emplazamientos a Kast y descarta falta de prescindencia

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, este domingo reforzó los cuestionamientos al abanderado republicano José Antonio Kast en torno a su propuesta para modificar la reforma de pensiones, y además, lo emplazó a despejar si su partido tiene relación con la supuesta “red de bots” denunciada en un reportaje televisivo.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, la portavoz del Ejecutivo planteó que sobre la reforma previsional se posa un manto de incertidumbre, por la naturaleza de la iniciativa que propone en esta materia el exdiputado.

Según las bases programáticas de Kast, se busca sustituir el préstamo al Estado por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Esto, con el objetivo de que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

Ante esto, Vallejo dijo: “Está la PGU, que empezó a aumentar ahora en el mes de septiembre a 250 mil pesos a las personas de 82 años más, pero también tiene otro componente que es esta pensión como nueva que se crea para pagar o reconocer los años cotizados y también compensar las expectativas de vida para las mujeres, que son beneficios adicionales que van a llegar a las cuentas de los jubilados a partir del mes de enero. Y ese componente de la pensión es el componente de la seguridad social que el candidato republicano dijo que iba a eliminar, iba a reemplazar el financiamiento de aquello, y ahí está la incertidumbre”.

“Si tú dices, yo voy a eliminar la seguridad social, pero voy a mantener el beneficio, y no dices cómo lo vas a mantener... Lo que nosotros hemos pedido es que se aclare cómo se va a financiar”, agregó.

Asimismo, Vallejo apuntó al reportaje de Chilevisión sobre eventuales ataques concertados por redes sociales a las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara, y llamó a Kast a decir si tienen relación o no con su tienda.

“Hay un reportaje Chilevisión, que todos hemos visto, que señala que hay grupos de personas... A ver, son seguidores de republicanos, y por eso se le ha pedido al candidato Kast que diga si es que es así, y que pueda, incluso el candidato, señalar que esto no debiera ser parte de la conversación, menos en un contexto electoral”, dijo.

En el contexto de esos cuestionamientos, el gobierno, y en específico la propia vocera, han sido emplazados desde la oposición por supuesta falta al principio de prescindencia.

-¿Y usted se hace cargo de esa crítica de la prescindencia que debe tener como vocera?

Ante esa pregunta, la secretaria de Estado respondió: “En lo absoluto. Nosotros hemos sido totalmente prescindentes. Lo que pasa es que tenemos opinión política y enfrentamos cuando corresponde la desinformación en la mentira sobre la gestión de gobierno, las políticas de gobierno”.

A eso agregó que: “No nos vamos a callar, obviamente. Y lo que pasa es que tenemos candidatos que solo están hablando del gobierno permanentemente, y nos toca responder cuando sobre todo son mentiras de la gestión de gobierno”.