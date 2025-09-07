El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anuncia su renuncia

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció este domingo su renuncia al cargo, menos de un año después de asumir el liderazgo del Partido Liberal Democrático (PLD), en medio de una profunda crisis política y tras sucesivas derrotas electorales que le costaron a su coalición la mayoría en ambas cámaras del Parlamento.

“Decidí renunciar al cargo de presidente del Partido Liberal Democrático”, afirmó Ishiba en una rueda de prensa desde Tokio.

En ese sentido, profundizó que “con Japón habiendo firmado el acuerdo comercial y el presidente habiendo firmado el decreto, hemos superado un obstáculo clave. Me gustaría pasar la posta a la próxima generación”.

El ahora exprimer ministro hacía referencia al que fue su último acto de gobierno, concretar un acuerdo con Estados Unidos, mediante el cual Japón se comprometió a invertir 550 mil millones de dólares a cambio de una reducción en los aranceles estadounidenses, una medida que busca aliviar la presión sobre su sector exportador clave.

Ishiba instruyó al PLD a convocar una elección de liderazgo de emergencia, y permanecerás en funciones hasta que se elija a su sucesor, lo que podría ocurrir en los próximos días.

Crisis interna

Desde su llegada al poder, Ishiba enfrentó una creciente pérdida de apoyo ciudadano, atribuida al alza en el costo de vida y a un bajo crecimiento económico. En julio, su coalición fue duramente castigada en las elecciones de la cámara alta, lo que reavivó las críticas internas.

La situación del primer ministro se volvió aún más frágil luego de que el yen japonés y los bonos del gobierno sufrieran una fuerte caída la semana pasada, reflejo de la creciente preocupación por la estabilidad política en el país. El rendimiento del bono a 30 años alcanzó un máximo histórico.

Entre los posibles sucesores figuran la exministra Sanae Takaichi, reconocida por su postura a favor de una política fiscal expansiva, y Shinjiro Koizumi, actual ministro de Agricultura e hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi.