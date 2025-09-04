Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este jueves con una orden ejecutiva el acuerdo comercial alcanzado en julio con Japón que incluye la imposición de un arancel de 15% a la mayoría de productos importados del país asiático, incluidos los automóviles y sus piezas.

La directiva firmada por Trump tiene carácter retroactivo, afectando así a todos los envíos efectuados a partir del 7 de agosto, fecha en que entraron en vigor los nuevos gravámenes de Washington sobre decenas de socios comerciales.

El acuerdo establece que las autoridades estadounidenses levantarán determinados aranceles sobre aeronaves y piezas de aeronaves, así como sobre medicamentos genéricos y precursores químicos, mientras que Tokio invertirá US$550.000 millones en el país norteamericano.

La orden coincide con la visita a Washington del principal negociador comercial del país nipón, Ryosei Akazawa, para ultimar los términos de un acuerdo que ha resultó con un gravamen para productos japoneses diez puntos menor que el 25% anunciado a mediados de julio.