Presidenta del Banco Central por “Estado en la quiebra”: “No es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal”

Qué dijo el Banco Central sobre Estado en la quiebra

Un mundo inestable y con tensiones geopolíticas al alza es el que describió por la mañana de este miércoles la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

Pero la presidenta entró también en el debate generado a raíz de la publicación por parte del gobierno donde señalaba que la administración Kast recibió un “Estado en la quiebra”.

Tanto la senadora Paulina Vodanovic (PS) como el senador Diego Ibáñez (FA) preguntaron al respecto, ante lo cual Costa respondió que “me sumo a las declaraciones del ministro (Quiroz), creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada”.

La presidenta del Emisor también fu consultada sobre la situación fiscal, pero sostuvo que “para el BC las decisiones de política fiscal es un antecedente que nosotros incorporamos en nuestras proyecciones. Hay una institución en nuestro país que está creada específicamente para asesorar al Ministerio de Hacienda en las decisiones y para hacer una evaluación de cómo va la sostenibilidad fiscal”.

En su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado, Costa explicó que la guerra de Medio Oriente representa la materialización de un riesgo cuya duración “puede implicar costos significativos para el mundo y obviamente también para Chile”.

“Con la información disponible al momento, no es posible predecir cuál será la duración ni la intensidad de la guerra, lo cual sin duda dificulta elaborar escenarios y su impacto con razonable certeza”, apuntó.

Rosanna Costa y el efecto del alza de los combustibles

Lo que si indicó, es que “este shock provocará un aumento de la inflación de corto plazo”, pero sostuvo que, si el conflicto se prolonga, afectará “de manera más significativa la demanda, dada la relevancia del precio del petróleo a lo largo de la cadena productiva, su impacto en los costos de insumos esenciales, en los ingresos de los hogares y en las expectativas en general. Este segundo efecto, además, podría verse amplificado a través del canal financiero”.

“Estos posibles efectos deflacionarios deben ser considerados en conjunto con el riesgo de que un shock de costos de mayor magnitud y duración termine incidiendo en la dinámica inflacionaria”, dijo la presidenta del Emisor.

En esa línea, remarcó que “con la información disponible hasta ahora, no resulta evidente cuál de estos efectos terminará predominando”, y mencionó que que el escenario central descrito en el Ipom “está sujeto a mayor incertidumbre, por lo que es especialmente relevante monitorear su evolución y evaluar escenarios alternativos.”.

Qué dijo el Banco Central sobre Estado en la quiebra SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

A su juicio, “no podemos entregar certezas frente a un escenario incierto, tampoco adoptar decisiones que eventualmente podrían revertirse al poco anda r. Al cierre de esta presentación, quisiera detenerme en una breve reflexión sobre el entorno que nos rodea” .

Junto con ello, describió cómo “la dimensión geopolítica ha incidido en decisiones y políticas económicas, chocando con acuerdos institucionales que suponíamos bien asentados.”

“Así, pasamos de una política comercial de integración global, al nearshoring, y desde ahí a una política comercial de Estados Unidos que ha adoptado una dinámica arancelaria volátil y agresiva. Podemos sumar tensiones constantes como lo ocurrido con Groenlandia, el canal de Panamá, Taiwán o Venezuela", agregó Costa..

Por ello, dijo que “la actual guerra de Medio Oriente no tiene un horizonte claro de término. Definitivamente, el horizonte es más complejo y es más inestable”, y que “el país tiene desafíos significativos”.