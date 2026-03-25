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    Hacienda refuerza distancia del concepto “Estado en la quiebra” utilizado por la Secom y habla de “estrechez fiscal”

    El jefe de Regulación Económica de Teatinos 120, Tomás Bunster, dijo que prefiere ceñirse a lo que dijo el titular de la cartera, Jorge Quiroz.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Tomás Bunster y Jorge Quiroz

    En el contexto del anuncio de ajustar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio del alza mundial del petróleo, el gobierno sostuvo que la administración Kast recibió un “Estado en la quiebra”

    El concepto utilizado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom) generó diversas reacciones y obligó a las autoridades a borrar de redes sociales la publicación con esa frase.

    El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó su desacuerdo, señalando que el país enfrenta una situación fiscal estrecha, pero no en los términos planteados en redes sociales.

    Este miércoles, fue el jefe de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y asesor del Presidente José Antonio Kast durante su campaña presidencial, Tomás Bunster, quien se desmarcó de las declaraciones oficiales del gobierno y compartió el análisis de Quiroz.

    “Yo respecto de la comunicación del gobierno prefiero ceñirme a lo que dijo el ministro de Hacienda. Yo lo califico desde un punto de vista más técnico. La situación es de una estrechez fiscal que no habíamos visto y la verdad eso es con lo que nos quedamos nosotros desde el ministerio”, declaró Bunster en conversación con radio 13c.

    El asesor económico aseguró que no tuvo comunicación alguna con quienes redactaron ese comunicado y sostuvo que “creo que tendríamos que, para la próxima, consultarle al ministro de Hacienda para esas comunicaciones”.

    Decisión respecto al Mepco

    El también jefe de coordinadores del ministerio explicó que la decisión de traspasar los precios directamente a los consumidores, y no de manera gradual, respondió a la estrechez fiscal y al costo que suponía para el Estado asumir el alza de los combustibles, estimado en unos US$160 millones semanales, según señaló Bunster.

    “No estamos en condiciones de mantener un subsidio como el que se está dando en las condiciones normales, y la decisión prudente y responsable fue traspasar a precio dado el mecanismo que el propio legislador contempló cuando se legisló el Mepco, en esta semana”, dijo el asesor.

    Bunster explicó que el propio Mepco, tal como está contemplado en la ley, “no permite que se realicen saltos discretos más de una vez”. En este sentido, indicó que el gobierno tenía “una oportunidad para hacerlo (elevar el precio de los combustibles en esa magnitud por una vez) y después vamos a volver al régimen de variar $30 la gasolina cada tres semanas”, periodo durante el cual se mantienen congeladas las tarifas.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

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    Para que se produzca un salto de los precios como el anunciado, se “requiere un desacople muy importante entre lo que se llama el precio de paridad y los precios de referencia. Esa condición se estaba verificando esta semana y, al hacer el ajuste, esa condición se cierra y no sabemos si es que se va a abrir y se va a cumplir de nuevo. Entonces, vamos a tener que volver a la aplicación regular del Mepco que es moverse de a $30 por semana”, explicó Bunster.

    En caso de que termine el conflicto en Medio Oriente y el precio del petróleo vuelva a bajar, el jefe de Regulación Económica manifestó que “vamos a estar y vamos a disponer de todos los recursos y todas las manijas que podamos para que esa baja traspasarla también lo más rápido posible”, teniendo en cuenta que, debido al propio Mepco, las tarifas se mantienen congeladas por tres semanas.

    “Hoy día tenemos una restricción legal y si la situación lo amerita probablemente vamos a tener que proponer alguna modificación legal para poder bajar más rápido de esto”, aseguró.

    En relación al plan económico del gobierno, Bunster aseguró que este seguirá su curso normal, pese a la coyuntura.

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