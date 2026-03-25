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    Banco Central baja crecimiento, sube inflación y alerta por los efectos del alza del petróleo

    En el Informe de Política Monetaria de marzo, el BC ve ahora un crecimiento de entre 1,5% y 2,5%, mientras que la inflación pasó de un 3,2% previsto en diciembre a 4% para el cierre de este año.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Alexis Ramirez Fotografia

    El escenario para las proyecciones que entrega el Banco Central para 2026 “se desarrollan en un escenario especialmente incierto y con riesgos relevantes”. Ese es una de las afirmaciones que entrega el ente rector en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo.

    Y si bien el martes en su comunicado de reunión de Política Monetaria algo anticipó sobre los cambios en las proyecciones, ahora, en este análisis más detallado del panorama 2026, lo ratifica y profundiza.

    En términos concretos, redujo la proyección para el crecimiento de la actividad desde el rango 2% y 3% a uno entre 1,5% y 2,5%. “Esta revisión obedece a varios factores, entre ellos el cambio del escenario internacional y el desempeño más débil de la minería”, precisa el BC.

    En ese sentido, añade que “las perspectivas para el gasto de hogares y empresas se corrigen levemente a la baja. En ello tiene un rol destacado el deterioro de la situación externa, a lo que se suma el menor gasto fiscal”.

    En este punto, el Ipom apunta que “esto es en parte compensado por el continuo crecimiento de los ingresos, expectativas que han mejorado y una cartera de proyectos de inversión superior a la de años previos”.

    Santiago, 24 de marzo 2026. Aglomeraciones en distintas bencineras luego que el gobierno anunciara el alza de los combustibles por 370 pesos por litro debido a la guerra contra Iran Bencinera JLC de Vargas Fontecilla en Quinta Normal Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    En su análisis también sostienen que las proyecciones incorporan el ajuste del gasto fiscal anunciado por el Gobierno a mediados de marzo. “Respecto del escenario central del Ipom de diciembre, esto implica una reducción del gasto fiscal de US$3.800 millones en los términos que señala el oficio del Ministerio de Hacienda”, puntualiza.

    No obstante, añaden que “es importante resaltar que el escenario central no incluye otras medidas gubernamentales, cuyo momento de implementación y contenido final deben ser definidos. Ello podría modificar las perspectivas para el impulso fiscal”.

    En el detalle de las variables que impulsan la economía, el BC ajustó a la baja las proyecciones del gasto interno. Así, para la demanda interna pasó de esperar en diciembre 3% a 2,4% en este Ipom.

    Mientras que para la inversión el ajuste pasó de 4,9% a 4%; mientras que para consumo bajó de 2,7% a 1,8% y el consumo privado bajó de 2,5% a 2,2%. Las exportaciones, en tanto, tuvieron una leve corrección a la baja desde 1,8% previsto en diciembre a 1,5%.

    24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DEL INTERIOR, CLAUDIO ALVARADO, MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT, DURANTE PUNTO DE PRENSA TRAS VOTAR LAS MEDIDAS PALEATIVAS POR ALZA DE COMBUSTIBLE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Efecto petróleo

    Ahora bien, en el plano externo, aseveran que uno de los principales ajustes de este Ipom recae en los precios del petróleo. “En el escenario central, se considera una trayectoria coherente con el promedio de los contratos de futuros en los cinco días previos al cierre estadístico. Esto implica precios promedio del orden de US$100 por barril en el segundo trimestre del año y US$86 en 2026, 60 y 40% por sobre lo previsto en diciembre, respectivamente”.

    Asimismo, para 2027 y 2028, se prevén precios superiores a los considerados en diciembre, incorporando una mayor prima geopolítica. Se suman también revisiones al alza en otros componentes de energía y alimentos.

    Inflación al alza

    Sobre la inflación, eleva su proyección desde el 3,2% previsto en diciembre a 4%, y con ello se posterga una vez más la llegada a la meta del BC de 3%.

    El principal cambio en la proyección se debe al efecto que tendrá el alza del petróleo en los combustible, el cual tras la modificación que hizo el gobierno de José Antonio Kast al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) hará que el precio suba este jueves en $370 pesos para la gasolina y $580 el diésel.

    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    En su argumentación, el BC menciona que las revisiones se concentran en el corto plazo, asociadas principalmente al impacto de la guerra en los precios internacionales de los combustibles. “Esto provoca un aumento relevante de la inflación, que se ubicaría en torno a 4% anual desde el segundo trimestre. Este escenario incorpora las alzas de los precios de los combustibles a nivel local que fueron anunciadas el lunes 23 de marzo”.

    De esta manera, especifica que “la inflación volvería a 3% hacia el segundo trimestre de 2027″.

    En el desglose del análisis, el BC sostiene que la inflación subyacente también se revisa al alza en el corto plazo, aunque en una magnitud acotada. “Este aumento se justifica en los efectos de segunda vuelta derivados del shock de los precios internacionales de los combustibles”.

    Por ello, puntualiza que “la proyección considera que la propagación de este shock al resto de la economía será la habitual. Hacia el mediano plazo, estos efectos se ven compensados por el impacto del menor gasto fiscal en la demanda interna”. Y se subraya que “estas proyecciones consideran que el tipo de cambio real (TCR) irá convergiendo a sus niveles de largo plazo, con una trayectoria similar a la planteada en diciembre”.

    Escenario incierto para la tasa de interés

    Dado este escenario de incertidumbre, la trayectoria para la política monetaria es incierta y por los mismo, afirman que se irá evaluando reunión a reunión. Hoy la Tasa de Política Monetaria se ubica en 4,5%.

    “La definición del escenario central está sujeta a un grado de incertidumbre mayor al habitual. En lo externo, podría darse que la guerra se extienda, se profundicen los daños a la producción de energía y/o el tránsito de materias primas siga afectado por más tiempo, verificándose mayores alzas de los precios de distintas materias primas”, menciona.

    Sin embargo, subrayan que “tampoco puede descartarse que existan respuestas de política monetaria o fiscal que reduzcan los impactos en los mercados financieros y la actividad global. En lo interno, no puede descartarse que el impulso fiscal o la respuesta del consumo sean distintos de lo supuesto en el escenario central. Todo esto releva la necesidad de evaluar escenarios alternativos”.

    Más sobre:Banco CentralIpomPIBInflaciónGuerraPetróleoBencinasIránEstados Unidos

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