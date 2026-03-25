Gobierno borra de redes sociales polémica publicación sobre un supuesto “Estado en quiebra”

“¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía".

Eso decía un post en redes sociales del gobierno, que desencadenó una serie de críticas desde las filas opositoras y provocó que el propio Ejecutivo saliera al paso de la polémica.

Y es que en medio del alza de los combustibles en nuestro país -que comenzará a ser efectiva a partir de este jueves- el gobierno compartió esta publicación -tanto en Instagram como en X- para responder por qué no fue posible contener el alza a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Frente a esto, varios parlamentarios calificaron la publicación como “peligrosa” e “irresponsable”, ante el impacto que podría tener en la credibilidad del país y en las inversiones de otras naciones.

Por lo mismo, los cuestionamientos comenzaron a caer en el gobierno. De hecho, ayer mismo le preguntaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la supuesta quiebra en el Estado.

El jefe de la billetera fiscal rápidamente refutó el post y aseguró que él “jamás ocuparía esa palabra” .

“Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, explicó al respecto desde el Congreso, en declaraciones a la prensa luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general la ley del gobierno que busca contener el precio de la parafina.

Esa postura fue secundada esta mañana por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en una entrevista radial descartó que el Estado estuviera en “quiebra”.

Finalmente, el gobierno eliminó la publicación de sus cuentas de Instagram y X.