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    Política

    Ministro Alvarado se suma a Quiroz y descarta que el Estado este en “quiebra” tras publicación en cuenta oficial

    El secretario de Estado apuntó que "tal como señaló el Ministro Quiroz ayer, estamos en una situación fiscal deteriorada".

    Por 
    Javiera Ortiz

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la publicación del gobierno en sus redes sociales en la que el Ejecutivo señaló que no fue posible contener el alza del combustible a través del Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco), debido a que el Estado está “en quiebra”.

    La publicación, ideada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom), apunta directamente a la administración anterior. “Nos dejaron sin plata. Un estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”, critican.

    El titular del Interior se sumó a las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien previamente señaló que “jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”.

    En diálogo con Radio Infinita, Alvarado fue consultado si utilizaría el término en “quiebra”, a lo que apuntó que no lo utilizaría. “Yo creo que es un término más coloquial, pero en definitiva es una situación fiscal severa, estrecha, compleja, que tenemos la obligación, como gobierno, de tratar de recuperar ingresos para poder seguir funcionando de la mejor manera posible, sin afectar programas sociales y a la población más vulnerable”, señaló.

    “Tal como señaló el Ministro Quiroz ayer, estamos en una situación fiscal deteriorada, compleja, donde la caja fiscal se recibió prácticamente casi en cero, con 40 millones de dólares, y donde en el mes de enero el gobierno saliente tuvo que hacer uso de autorizaciones de crédito que se establecen en la Ley de Presupuesto para poder tener recursos para que el Estado pueda funcionar”, agregó a su diagnóstico.

    “Yo estoy utilizando el mismo término que utilizó el ministro”, afirmó respaldando a Quiroz.

    Más sobre:Claudio AlvaradoMepcoSecomGobierno

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