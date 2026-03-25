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    “Jamás ocuparía esa palabra”: Quiroz refuta publicación del gobierno en redes sociales que acusaba la “quiebra” del Estado

    El ministro de Hacienda abordó esta tarde el posteo realizado desde el Ejecutivo, donde se indica que no se pudo utilizar el Mepco para contener el alza de las bencinas debido a que encontraron "un Estado en la quiebra". Desde la oposición, parlamentarios calificaron la publicación como "peligrosa" e "irresponsable".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso esta tarde a la publicación realizada esta jornada en redes sociales del gobierno, en la que se asegura que no fue posible contener el alza de las bencinas a través del Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco), debido a que el Estado está “en quiebra”.

    “Jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, sostuvo al respecto desde el Congreso, en declaraciones a la prensa luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general la ley del gobierno que busca contener el precio de la parafina.

    Críticas desde la oposición

    El posteo en las redes sociales del gobierno que hace mención a un “Estado en quiebra” provocó airadas reacciones de una serie de parlamentarios de oposición, los calificaron la publicación como “peligrosa” e “irresponsable”, ante el impacto que podría tener en la credibilidad del país y en las inversiones de otros países.

    Así, el diputado del Frente Amplio (FA) Gonzalo Winter llamó a las autoridades actuales a tener “un mínimo de responsabilidad” con las palabras que usan y “asesorar” a quienes “redactan minutas y contenidos públicos”.

    En este sentido, relevó en su cuenta de X que “un Estado en quiebra es un Estado que le declara al mundo que no puede cumplir sus obligaciones financieras y que, por lo tanto, representa un riesgo extraordinario para cualquier préstamo. Como consecuencia, suben los costos de crédito para el Estado y para cualquier empresa que opere en el país”.

    Ahondó al señalar que “si el mundo se lo tomara en serio, debería caer nuestra clasificación de riesgo, dejando nuestra reputación severamente dañada. El valor de nuestra moneda caería en la incertidumbre, y la inversión se vería ahuyentada”.

    En tanto, desde Acción Humanista (AH), la diputada Ana María Gazmuri sostuvo que el discurso “alarmista” del gobierno de Kast le hace un flaco favor a la imagen internacional del país.

    “Primera vez en la historia que un gobierno contribuye a deteriorar la imagen de Chile en el extranjero, instalando la idea de un Estado en quiebra y sin capacidad de respuesta”, sostuvo en la misma red social. Tras esto, la parlamentaria indicó que “no podemos normalizar discursos alarmistas para justificar alzas en el costo de la vida que terminan pagando las familias”.

    Asimismo, la diputada Lorena Fries (FA) se sumó a las críticas contra la publicación del gobierno.

    “Alerta de fake news: Chile no está en quiebra. Que el gobierno difunda esto por canales oficiales es grave y peligroso. ¿No dimensionan las implicancias?”, se preguntó la parlamentaria en X.

    También desde el FA, la diputada Constanza Schönhaut relevó que “la imagen de nuestro país no es un juego” y que realizar una aseveración de este tipo es “dañar nuestra credibilidad, afectando posibles inversiones”.

    Tras esto, refutó lo señalado desde las redes del Ejecutivo presentando cifras respecto de la actual deuda pública del país y anunció que oficiará a la Secretaría General de Gobierno y al Ministerio de Hacienda “para que expliquen las razones para dañar de esta forma la imagen de nuestro país”.

    Desde el PDG, la subjefa de bancada Tamara Ramírez, sostuvo que “cuando nos hacen creer que el Estado está quebrado y aún no vemos al ministro ni al presidente presentar un plan de auditoría, en pocos días se ha generado una incertidumbre colectiva en toda la ciudadanía”.

    “Solo pedimos seriedad, responsabilidad y, sobre todo, que los titulares vengan acompañados del contenido real de la noticia”, agregó, tras lo cual sostuvo: “No queremos que mañana la ciudadanía nos responsabilice”.

    También desde el PDG, la diputada Lilian Betancurt sostuvo que “mientras en redes se instala la idea de un ‘Estado quebrado’, Chile necesita información clara, responsable y con cifras reales. Pedimos al ministro Quiroz transparencia, números verificables y un plan que entregue certezas”.

    Más sobre:GobiernoHaciendaJorge QuirozbencinasMepcoquiebraEstado

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