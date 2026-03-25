Contraloría oficia a la Segegob por publicación sobre “Estado en quiebra” en cuenta oficial de gobierno

La Contraloría General de la República requirió este miércoles, vía oficio, al Ministerio de Secretaria General de Gobierno que informe respecto de las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales del Ejecutivo sobre las medidas vinculadas al Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco).

En concreto, se requirió información sobre uso de recursos públicos, personal involucrado, fundamento normativo y fáctico de las mismas, con un plazo de 5 días hábiles para responder.