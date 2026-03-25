Starlink y Entel ahora conectarán aplicaciones móviles a internet satelital: entre estas se suma Whatsapp

Starlink y Entel ya habían un gran hito para el internet satelital y las conexiones móviles. En una alianza entre ambas empresas, Chile fue el primer país de América Latina que pudo conectar un teléfono móvil a los satélites de Starlink para poder enviar SMS desde zonas remotas, donde anteriormente la conexión era nula.

En 2023 pactaron la alianza para la tecnología llamada “Direct to Cell” en Chile. Se realizó la primera prueba en febrero del año pasado, desde el Desierto de Atacama, y luego, a fines de abril, se probó la tecnología desde la Patagonia, en el Parque Queulat.

Ya en noviembre del 2025 se realizó el lanzamiento comercial de la fase 1, es decir, la mensajería de texto, siendo el primer país en América Latina en implementarlo, y el quinto a nivel mundial, después de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia.

¿Cómo funciona esta tecnología? Matías del Campo, vicepresidente de Mercados Personas de Entel, explica: “El teléfono se conecta con el satélite, el mensaje de texto viaja hasta él, y luego baja a la tierra en estaciones que hay en distintos puntos y lo entrega a la red para que llegue al destinatario final. Si el destinatario también está en una red satelital, el mensaje vuelve al satélite y se entrega a la otra persona. Sino, se entrega a la red celular terrestre que es la que todos conocemos. Está disponible a partir de hoy para todos”.

Esta primera fase estuvo disponible y sin costo adicional para los clientes de Entel que mantengan planes superiores a los $12.990, al menos hasta diciembre de este 2026.

Ahora, avanzarán hacia la fase 2.

Segunda fase: WhatsApp, X y Google Maps

A partir de este 25 de marzo serán 4 aplicaciones las que tendrán cobertura satelital: WhatsApp, X, AccuWeather, y Google Maps.

“Entel es la primera compañía de telecomunicaciones en habilitar la cobertura satelital directa al celular para el uso de aplicaciones como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather y X (anteriormente Twitter) en Latinoamérica. Además, de ser el séptimo país en el mundo tras Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Prontamente, también lanzaremos la segunda fase de D2C en Perú”, destacó Matías del Campo, vicepresidente de mercado B2C de la compañía.

Esto estará disponible para smartphones comunes compatibles, con vista al cielo despejada y el roaming activado. Esta tecnología funciona “en casi todo el territorio continental e insular desde los 58°S hacia el norte, incluyendo Rapa Nui, Juan Fernández y mar territorial (12 millas) (no incluye Antártica; zonas fronterizas pueden tener limitaciones)“, precisa Entel.

“Esta tecnología transformará la comunicación en escenarios donde actualmente es imposible. Por ejemplo, en casos de emergencias servirá para que si una persona que realiza trekking se encuentra en una situación compleja pueda enviar un WhatsApp para pedir ayuda, o mantener contacto si viaja por una carretera con zonas tradicionalmente sin cobertura”, explica del Campo.

“Además, permitirá revisar el pronóstico del tiempo a quienes recorren Parques Nacionales o incluso en el mar, en zonas sin cobertura móvil terrestre (dentro de las 12 millas marítimas), evitando así realizar excursiones cuando las condiciones climáticas no sean óptimas, o en caso de desorientación, facilitará consultar la ubicación a través de Google Maps, brindando mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios en zonas remotas”, añadió.

Para los clientes de Entel que tienen contratado un plan de $19.990 incluirá WhatsApp para la conexión satelital. Para planes de $24.990 con bolsa de 3GB, funcionarán las 4 aplicaciones compatibles.

“Este hito se enmarca en una estrategia más amplia para cerrar la brecha digital, que combina soluciones satelitales con servicios masivos como la telefonía móvil —con más de 22,7 millones de conexiones— y el internet fijo —con 4,8 millones de accesos—, avanzando hacia una conectividad más resiliente gracias al trabajo público-privado, del Estado y el sector privado", destacó Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

“El mandato del Presidente José Antonio Kast es mejorar la calidad de vida de las personas mediante una robusta agenda de seguridad, donde la conectividad digital cumple un papel esencial. La tecnología satelital fortalece nuestra capacidad de respuesta ante emergencias, algo fundamental en un país sísmico y expuesto a desastres naturales. Con estos avances, impulsamos una mirada moderna de las telecomunicaciones que promueve la economía digital y se potencia con una sólida red de fibra óptica y 5G”, añadió la subsecretaria.

Posteriormente, aunque aún no se detalla cuándo podría entrar en vigencia, se implementará la fase 3, que incluye llamadas tradicionales.

La subsecretaria explica que aunque para la segunda fase no se requieren autorizaciones adicionales, para la tercera fase de llamadas de voz sí se necesitan otras autorizaciones regulatorias “y mayor densidad de satélites en órbita para soportar un mayor ancho de banda. Como regulador cumpliremos con nuestro rol de ser habilitadores de nuevas soluciones, siempre con responsabilidad y estándares rigurosos que aseguren una mejor conectividad y calidad de vida para las persona”, precisó Garrido.