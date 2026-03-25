SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Starlink y Entel ahora conectarán aplicaciones móviles a internet satelital: entre estas se suma Whatsapp

    A partir de este 25 de marzo serán 4 aplicaciones las que tendrán cobertura satelital: WhatsApp, X, AccuWeather, y Google Maps.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    23 Octubre 2025 Fachada Entel Starlink Foto: Andres Perez Andres Perez

    Starlink y Entel ya habían un gran hito para el internet satelital y las conexiones móviles. En una alianza entre ambas empresas, Chile fue el primer país de América Latina que pudo conectar un teléfono móvil a los satélites de Starlink para poder enviar SMS desde zonas remotas, donde anteriormente la conexión era nula.

    En 2023 pactaron la alianza para la tecnología llamada “Direct to Cell” en Chile. Se realizó la primera prueba en febrero del año pasado, desde el Desierto de Atacama, y luego, a fines de abril, se probó la tecnología desde la Patagonia, en el Parque Queulat.

    Ya en noviembre del 2025 se realizó el lanzamiento comercial de la fase 1, es decir, la mensajería de texto, siendo el primer país en América Latina en implementarlo, y el quinto a nivel mundial, después de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia.

    ¿Cómo funciona esta tecnología? Matías del Campo, vicepresidente de Mercados Personas de Entel, explica: “El teléfono se conecta con el satélite, el mensaje de texto viaja hasta él, y luego baja a la tierra en estaciones que hay en distintos puntos y lo entrega a la red para que llegue al destinatario final. Si el destinatario también está en una red satelital, el mensaje vuelve al satélite y se entrega a la otra persona. Sino, se entrega a la red celular terrestre que es la que todos conocemos. Está disponible a partir de hoy para todos”.

    Esta primera fase estuvo disponible y sin costo adicional para los clientes de Entel que mantengan planes superiores a los $12.990, al menos hasta diciembre de este 2026.

    Ahora, avanzarán hacia la fase 2.

    Segunda fase: WhatsApp, X y Google Maps

    A partir de este 25 de marzo serán 4 aplicaciones las que tendrán cobertura satelital: WhatsApp, X, AccuWeather, y Google Maps.

    “Entel es la primera compañía de telecomunicaciones en habilitar la cobertura satelital directa al celular para el uso de aplicaciones como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather y X (anteriormente Twitter) en Latinoamérica. Además, de ser el séptimo país en el mundo tras Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Prontamente, también lanzaremos la segunda fase de D2C en Perú”, destacó Matías del Campo, vicepresidente de mercado B2C de la compañía.

    Esto estará disponible para smartphones comunes compatibles, con vista al cielo despejada y el roaming activado. Esta tecnología funciona “en casi todo el territorio continental e insular desde los 58°S hacia el norte, incluyendo Rapa Nui, Juan Fernández y mar territorial (12 millas) (no incluye Antártica; zonas fronterizas pueden tener limitaciones)“, precisa Entel.

    “Esta tecnología transformará la comunicación en escenarios donde actualmente es imposible. Por ejemplo, en casos de emergencias servirá para que si una persona que realiza trekking se encuentra en una situación compleja pueda enviar un WhatsApp para pedir ayuda, o mantener contacto si viaja por una carretera con zonas tradicionalmente sin cobertura”, explica del Campo.

    “Además, permitirá revisar el pronóstico del tiempo a quienes recorren Parques Nacionales o incluso en el mar, en zonas sin cobertura móvil terrestre (dentro de las 12 millas marítimas), evitando así realizar excursiones cuando las condiciones climáticas no sean óptimas, o en caso de desorientación, facilitará consultar la ubicación a través de Google Maps, brindando mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios en zonas remotas”, añadió.

    Para los clientes de Entel que tienen contratado un plan de $19.990 incluirá WhatsApp para la conexión satelital. Para planes de $24.990 con bolsa de 3GB, funcionarán las 4 aplicaciones compatibles.

    “Este hito se enmarca en una estrategia más amplia para cerrar la brecha digital, que combina soluciones satelitales con servicios masivos como la telefonía móvil —con más de 22,7 millones de conexiones— y el internet fijo —con 4,8 millones de accesos—, avanzando hacia una conectividad más resiliente gracias al trabajo público-privado, del Estado y el sector privado", destacó Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

    Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

    “El mandato del Presidente José Antonio Kast es mejorar la calidad de vida de las personas mediante una robusta agenda de seguridad, donde la conectividad digital cumple un papel esencial. La tecnología satelital fortalece nuestra capacidad de respuesta ante emergencias, algo fundamental en un país sísmico y expuesto a desastres naturales. Con estos avances, impulsamos una mirada moderna de las telecomunicaciones que promueve la economía digital y se potencia con una sólida red de fibra óptica y 5G”, añadió la subsecretaria.

    Posteriormente, aunque aún no se detalla cuándo podría entrar en vigencia, se implementará la fase 3, que incluye llamadas tradicionales.

    La subsecretaria explica que aunque para la segunda fase no se requieren autorizaciones adicionales, para la tercera fase de llamadas de voz sí se necesitan otras autorizaciones regulatorias “y mayor densidad de satélites en órbita para soportar un mayor ancho de banda. Como regulador cumpliremos con nuestro rol de ser habilitadores de nuevas soluciones, siempre con responsabilidad y estándares rigurosos que aseguren una mejor conectividad y calidad de vida para las persona”, precisó Garrido.

    Lee también:

    Más sobre:TelecomunicacionesStarlinkEntelInternet satelital

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller sobre la postulación de Bachelet a la ONU: “La probabilidad de éxito es muy baja”

    Contraloría oficia a la Segegob por publicación sobre “Estado en quiebra” en cuenta oficial de gobierno

    Gnocchi de matcha

    Camaño anuncia querella por injurias y calumnias contra Franco Parisi y Javier Olivares tras comentarios sobre su vicepresidencia

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    “Vamos a sacar al pizarrón al Gobierno”: Diputados de oposición piden sesión especial para que Quiroz responda por alza de combustibles

    Lo más leído

    1.
    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    2.
    Los tres cambios que alista Trabajo para flexibilizar la aplicación de la Ley de 40 horas

    Los tres cambios que alista Trabajo para flexibilizar la aplicación de la Ley de 40 horas

    3.
    Enap descarta falta de stock de combustibles: “No existen problemas de abastecimiento”

    Enap descarta falta de stock de combustibles: “No existen problemas de abastecimiento”

    4.
    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Canciller sobre la postulación de Bachelet a la ONU: “La probabilidad de éxito es muy baja”
    Chile

    Canciller sobre la postulación de Bachelet a la ONU: “La probabilidad de éxito es muy baja”

    Contraloría oficia a la Segegob por publicación sobre “Estado en quiebra” en cuenta oficial de gobierno

    Camaño anuncia querella por injurias y calumnias contra Franco Parisi y Javier Olivares tras comentarios sobre su vicepresidencia

    El cortoplacismo y la educación
    Negocios

    El cortoplacismo y la educación

    “Muchas gracias por todo”: la sentida despedida de la presidenta global de Santander, Ana Botín, al chileno Claudio Melandri

    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    “Parece un velatorio”: la polémica consigna de directivo del Sevilla de Sánchez y Suazo en la presentación del nuevo DT
    El Deportivo

    “Parece un velatorio”: la polémica consigna de directivo del Sevilla de Sánchez y Suazo en la presentación del nuevo DT

    El particular sufrimiento de Rainer Wirth por el alza de la bencina: “A todos nos agarró por sorpresa”

    Tras el partido ante Universidad de Concepción: la advertencia de la UC a sus hinchas por el comportamiento en el Claro Arena

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google
    Tecnología

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”
    Cultura y entretención

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”

    Confirman reboot de Si Yo Tuviera 30 en Netflix

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Pakistán afirma que Irán recibió una propuesta de alto el fuego de 15 puntos de la administración Trump
    Mundo

    Pakistán afirma que Irán recibió una propuesta de alto el fuego de 15 puntos de la administración Trump

    Le Pen afirma que Trump “cometió un error” al atacar Irán: “El régimen es extremadamente sólido”

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme