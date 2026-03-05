Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

El negocio de internet satelital de Elon Musk, sigue creciendo con fuerza en Chile. Starlink entró al mercado local a fines de 2021 y a cuatro años desde entonces la compañía ha logrado consolidar casi 130 mil clientes a lo largo del país.

De acuerdo a las últimas cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Starlink totalizó 127.539 clientes al cierre de diciembre pasado. Esto significó un incremento de casi 72% versus lo registrado en el mismo mes del 2024, cuando contabilizó 74.271 clientes.

Producto de lo anterior, la firma de Musk alcanzó un 2,6% de participación en el mercado de internet fijo, donde compite con la fibra óptica que es la tecnología más relevante de este servicio. A su vez, cuando se separa el segmento por tecnología, en la categoría “otras”, que excluye ADSL, HFC y fibra, Starlink concentra el 77,5%, siendo el líder indiscutido. Se trata de un segmento de casi 165 mil clientes, equivalente al 3,4% del mercado.

Starlink promete “internet de alta velocidad hasta en las ubicaciones más remotas”, según su página web, con opciones residenciales, empresariales, itinerantes y marítimas. Ofrece datos ilimitados y un equipo que resiste cualquier condición climática, diseñado para ser instalado por los propios usuarios.

En esta línea, la Región de Los Lagos, que comprende varias provincias y comunas rurales, está a punto de igualar el nivel de clientes que Starlink tiene en la Región Metropolitana, la más poblada. Mientras que en la décima región tiene 16.028 clientes, en la capital llega a los 16.677, con una diferencia de apenas 649. Los Lagos y la RM concentran 13%, cada una, de su total de clientes.

Las otras dos regiones más relevantes para Starlink son Valparaíso, con 14.277 clientes (11% del total), y La Araucanía, con 12.351 suscriptores (10%). Con esto, cuatro regiones concentran el 47% del total de los usuarios de la multinacional en Chile, 1% menos de lo que sumaban a la mitad del año.

La competencia de Starlink

En internet satelital, la competencia de Starlink hasta el momento es únicamente Hughesnet, que no ha tenido la misma suerte que la compañía de Elon Musk. Hughes finalizó el 2025 con 4.769 clientes, lo que equivalen a una caída de 25% versus el cierre de 2024, cuando tenía 6.375 suscripciones.

Hughesnet comenzó a operar en 2020, poco más de un año antes de la llegada de Starlink. Después de alcanzar un peak de 15.738 clientes en abril de 2022, empezó su declive, y no ha parado desde entonces.

De hecho, actualmente, dentro del mercado de internet fijo, Hughesnet tiene una participación de apenas 0,1%. En el segmento “otras tecnologías”, que incorpora el internet satelital, la firma concentra el 2,9%.

Durante 2026 se espera la entrada al mercado de un nuevo competidor para Starlink, no solo en Chile, sino que también en el resto del mundo. Leo, el internet satelital de Amazon, debería estrenarse este año en el país, de la mano de Directv. El country manager de Directv, Manuk Masseredjian, afirmó a Pulso que el mercado no está 100% atendido, a pesar de ser uno de los países más difíciles de penetrar con internet satelital.